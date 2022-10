De inloggegevens 1 miljoen Facebook-gebruikers zijn gestolen

Gegevens op straat

Een interessante kwestie dat juist Meta hier dan over bericht, zou je denken, maar dat komt omdat deze slechte apps zijn gemaakt om specifiek de inloggegevens van Facebook te ontfutselen. Met succes, blijkbaar, want 1 miljoen mensen zijn nu gewaarschuwd dat het heel goed mogelijk is dat hun gegevens op straat liggen. 1 miljoen is veel, maar dat komt ook omdat het niet bepaald om een paar malafide apps gaat: het gaat om honderden apps. Meta plaatste hier een lijst met de apps waarom het gaat.

Het zijn vooral apps om foto’s te bewerken, zodat je jezelf in een animatiepoppetje kon veranderen of gewoon kon ‘photoshoppen’. Ook diverse apps met VPN-diensten en spelletjes bleken malafide apps te zijn. De reden dat specifiek Meta hier iets mee te maken heeft, is dat je vaak meer functionaliteiten in de app kon krijgen door in te loggen met je Facebook.