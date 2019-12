App 'ToTok' blijkt spionagetool voor Verenigde Arabische Emiraten

ToTok, niet te verwarren met TikTok, is een app die stijgt in populariteit, maar volgens Amerikaanse overheidsfunctionarissen en onderzoek van The New York Times ook wordt gebruikt als afluister middel voor de Verenigde Arabische Emiraten.

De krant meldt dat de messaging app ToTok in feite een spionagemiddel is voor de overheid en zelfs specifiek gecreëerd is voor de inlichtingendiensten van de Verenigde Arabische Emiraten. De overheid zou de app inzetten om gebruikers af te luisteren en hun locatie te traceren.

Wat is ToTok?



ToTok is een app die eerder dit jaar lanceerde en inmiddels miljoenen keren is gedownload, met name in de Emiraten, een land waar westerse apps zoals WhatApp en Skype beperkte toegang hebben. De app zegt dat gebruikers snel, gratis en veilig kunnen chatten en videobellen. Niet alle gebruikers zitten echter in het Midden Oosten, veel zitten er ook in Europa en Noord Amerika. Vorige week was het zelfs de meest gedownloade social app in de Verenigde Staten.

Het bedrijf achter ToTok, Breej Holding, is volgens The Times waarschijnlijk een dekmantel voor de firma DarkMatter, wat in Abu Dhabi ligt. DarkMatter houdt zich vooral bezig met hacken en het verzamelen van inlichtingen. Bij het bedrijf zouden zelfs inlichtingenmedewerkers uit de Emiraten werken en voormalig medewerkers van de Amerikaanse NSA en de Israëlische militaire inlichtingendienst. DarkMatter zou eerder hack-operaties uitgevoerd hebben op ministeries en overheden in Iran, Qatar en Turkije, maar bespioneerde ook journalisten en topmensen bij de FIFA.

Ideaal middel voor overheden

Het digitaal bespioneren van burgers is een relatief nieuwe ontwikkeling, maar perfect voor inlichtingendiensten. Zij hoeven op deze manier namelijk niet in te breken op netwerken of telefoons, maar ontwikkelen gewoon een app die mensen willen gebruiken. Als je ze vrijwillig toegang geeft tot je contacten, viceochats en je locatie, wat hebben ze dan nog meer nodig?

Inmiddels hebben zowel Apple als Google de app verwijderd van de Play Store en App store. Mocht je de app nog op je telefoon hebben, is het verstandig om deze te verwijderen en voor een alternatief te kiezen.