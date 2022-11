​11 jaar cel voor beroemde Instagrammer die trots fraudeerde

Instagram is de plek voor perfectie: laten zien wat je hebt. Of het nu gaat om vrienden, volgers, spullen, reizen of reputatie: sommige mensen gaan erg ver in dat influencen. Zo ook Hushpuppi. Op zijn Instagram zie je het allemaal voorbijkomen: dure auto’s, Versage -jassen, Gucci-tassen en zelfs een privéjet hier en daar. Tenminste, zag je het allemaal voorbij komen: zijn account lijkt offline te zijn gehaald, nu de beste man een gevangenisstraf heeft gekregen van 11 jaar. Dit is waarom.

Dat deed hij niet op kleine schaal, nee nee, Hushpuppi schijnt een van de meest succesvolle geldwitwassers in de wereld. Hij schepte juist enorm op over de rijkdom die hij op illegale wijze verwierf. Hij is namelijk een brein achter emailscams, online bankovervallen en andere cyberfraude. Hij kleedde allerlei nietsvermoedende mensen financieel uit en ging er vervolgens zelf als een soort koning van leven.

Hushpuppi op Instagram is bekend als Ray Hushpuppi en Billionaire Gucci Master: flinke titels, maar die lijken nu toch iets minder waard. Abbas (zijn eigenlijke naam) moet namelijk 11 jaar de cel in en ook nog eens 1,7 miljard dollar gaan terugbetalen. Hij heeft al die weelde namelijk niet op een eerlijke manier verkregen maar door geld witwassen. Dit is hoe deze man te werk ging om zijn 2 miljoen Instagram-volgers te krijgen en te houden.

De van oorsprong Nigeriaanse man moet in eerste instantie in de Amerikaanse gevangenis zitten en 1,7 miljoen dollar betalen, maar daarna wordt hij uitgeleverd aan Nigeria en kan hij daar ook worden gearresteerd voor misdaden die hij vanuit dat land heeft begaan. Deze internationaal opererende man werd voor zijn Amerikaanse misdaden twee jaar geleden in Dubai gearresteerd, waardoor hij er al 2 jaar van zijn 11-jarige gevangenisstraf op heeft zitten.

Het meest bizarre is dat hij er ook helemaal niet zo secuur in te werk ging. Hij werkte met anderen samen over de hele wereld: een Canadese man die cyber-bankovervallen pleegde, het witwassen van 14 miljoen dollar die Noord-Koreaanse hackers hadden gestolen van een bank in Malta… Hij wist nog veel meer geld wit te wassen: gestolen geld van een advocatenkantoor uit New York, een Engelse voetbalclub en ga zo maar door. Hij deed het onder andere door nepwebsites te maken en dus heel hard te phishen.

Hij heeft zelf gezegd schuldig te zijn en dat past wel bij de manier waarop hij opereert: recht voor zijn raap en op zich vrij open over wat hij doet. Zo woonde hij in de Palazzo Versage-appartementen in Dubai onder zijn echte naam en telefoonnummer, ook al wist hij dat hij natuurlijk met nogal foute zaken bezig was.

11 jaar gevangenis

Het is een nogal omstreden verhaal. Dat is onder andere omdat er twee imams aan de rechter in Los Angeles een brief hebben geschreven om te vragen of die de uitspraak niet kan herzien. Want: Abbas zou regelmatig weduwen en wezen helpen en delen van zijn geld doneren aan goede doelen zoals voedselprogramma’s. De vrouw van Abbas heeft zich ook al negatief uitgesproken over de uitspraak: ze moest overwerken om de privé-opleiding van hun kind te kunnen bekostigen.

Tegelijkertijd zijn mensen er niet zo over te spreken dat er nu wel door de VS naar Nigeria wordt gekeken, omdat het gaat om fraude, in plaats van dat de VS oog heeft voor grote problemen die in dat land spelen. En Abbas zelf? Van hem circuleren al video’s op internet waarop hij vanuit de gevangenis videobelt met een vriend.