John McAfee overleden: het bizarre leven van de antivirus-magnaat

Als we je zouden vragen om topmannen bij antivirussoftwarebedrijven op te noemen, dan heb je daar waarschijnlijk moeite mee. Maar als we zeggen John McAfee, dan gaat er ongetwijfeld een belletje rinkelen. Hij is de grote man achter McAfee-software (dat regelmatig met naam en al in computerschermen te zien is). Tenminste, hij was dat, want hij heeft in de gevangenis een einde aan zijn leven gemaakt. Een einde van een zeer turbulent leven.

John McAfee

John McAfee is de man achter McAfee Antivirus. In 1987 richtte hij dat bedrijf op, tot hij in 1994 zijn biezen pakte. McAfee Antivirus was de eerste commercieel beschikbare antivirus software. Uiteindelijk is McAfee Antivirus in 2011 overgenomen door Intel, nadat het zich al enige tijd meer op de zakelijke markt richtte. Op zich was dit nog een goede periode voor John McAfee, die zijn rijkdom zag stijgen naar zo’n 100 miljoen dollar. Niet dat hij was gaan rentenieren, hij startte nieuwe bedrijven zoals Tribal Voice (bekend van PowWow), QuorumEx en Future Tense Central. Hij zat ook in diverse boards bij bekende bedrijven als MGT Capital Investments en Luxcore.

Toen werd het echter allemaal wat minder leuk. De crisis brak aan, waardoor John McAfee veel geld verloor. Bovendien moest hij weg uit Belize, zijn woonplaats. Hij werd namelijk verdacht van het vermoorden van zijn buurman. Hij ging daarop weer in de Verenigde Staten wonen, waar hij in 2016 en 2020 voor de Liberalen hadden willen uitkomen in de race om President van de Verenigde Staten. Het lijkt allemaal een vreemde bijkomstigheid van dingen, maar McAfee heeft veel meegemaakt. Zijn vader was alcoholist en schoot zichzelf uiteindelijk dood. Toch bokste John McAfee het voor elkaar om zijn bachelorsdiploma in wiskunde te halen en een baan als programmeur bij NASA te scoren.