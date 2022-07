​Nostalgie! LEGO laat gamerharten sneller kloppen met Atari 2600

LEGO is de laatste tijd lekker bezig! Eerst kwam het al met een vrij flinke Bowser in zijn Super Mario-reeks en daarna volgde de aankondiging van een The Office-set die we het liefst gisteren al hadden gebouwd. Daar komt nu nog een set bij, want LEGO heeft de Atari 2600 beschikbaar gemaakt: geheel van LEGO.

LEGO Atari 2600 Je kunt er misschien geen games op spelen, het is wel een mooie 80’s-eyecatcher in de woonkamer. Het geheel bestaat uit 2.532 steentjes en kost 239,99 euro. Het is dus geen goedkope set, maar LEGO heeft ook meer gedaan dan slechts die Atari namaken. Er zit ook een gedeelte op van LEGO met een mini-figure. Het is een huiskamertje met allerlei jaren ‘80-dingen, zoals een dikke beeldbuis, een ouderwetse telefoon en een boombox. Daarnaast zitten er ook een joystick, drie cartridges en een cartridgehouder bij. Die cartridges zijn van échte klassiekers die eigenlijk niet beter gekozen hadden kunnen worden: Asteroids, Adventure en Centipede. Ja ja, jaren ‘80-galore. Daar houdt het bovendien niet bij op. Die cartridges mogen dan totaal niet speelbaar zijn, je kunt wel met de cartridges zelf spelen. Je kunt ze namelijk ombouwen tot mini-versies van de betreffende games.

Net echt Net als de LEGO-set van The Office gaat het hier om een vrij lage set: is hij helemaal afgebouwd, dan is hij slechts 8 centimeter hoog. Aan de andere kant is dat prima, want dat past helemaal bij hoe hoog een originele Atari 2600 is. Hij past dan ook makkelijker op een leuk plekje in de woonkamer (in tegenstelling tot bijvoorbeeld de Daily Bugle die niet alleen hoog is, maar ook nog eens met veel uitsteeksels gepaard gaat). Een geweldige gadget om neer te zetten dus. Zeker omdat LEGO die houtlook op geweldige wijze heeft nagemaakt met LEGO-steentjes.