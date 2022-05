​Nintendo Switch Sports: mensen breken als vanouds hun televisie

Grote blijdschap in de gamewereld, want we kunnen weer met onze armen zwaaien om goed te presteren in een Nintendo-spel. Het gaat om Nintendo Switch Sports , de opvolger van de bekende Wii Sports-reeks die heeft geholpen om de Wii zo’n gigantisch succes te maken. Echter blijft het een risicovolle operatie: als je met een Joy-con in je handen staat, een bal wil gooien of slaan en per ongeluk loslaat. Krak! Televisiescherm stuk.

Wii Sports

In 2006 toen Wii net uit was, was het een standaard game die je bij het apparaat gebundeld kreeg: Nintendo Wii Sports. Je kon ermee bowlen, boksen, tennissen en golfen en het was geweldig in zijn eenvoud. Het leerde je meteen kennismaken met de Mii, de avatar die je gebruikt wanneer je het spel speelt, en het leerde je omgaan met die bewegingsbesturing, wat we tot die tijd nog nooit hadden gezien.

Hup de bank af, vrienden verzamelen en middenin de kamer als een soort mimespeler bewegingen maken alsof je aan het sporten was. Heel gezellig, maar ook heel onveilig voor de televisie. De ene na de andere video verscheen op YouTube, waarin een gamer zijn Wii Remote niet met het daarvoor bestemde draadje aan de pols had bevestigd. Even enthousiast spelen, vergeten dat je het apparaatje in je hand goed moet vasthouden en BAM! daar ging weer een televisiescherm. Erg pijnlijk.