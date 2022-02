​McDonald’s presenteert vandaag de Palindroom Burger

Dinsdag 22 februari lijkt ogenschijnlijk een gewone dinsdag, maar niets is minder waar. Het is namelijk Palindroomdag, dé dag waarop de datum er van links naar rechts en van rechts naar links precies hetzelfde uitziet: 22-02-2022. Zo’n bijzondere dag vraagt natuurlijk om een speciale burger. Daarom introduceert McDonald’s de unieke 22022022 Burger. Hoe je ‘m ook eet, de 22022022 Burger is precies hetzelfde opgebouwd.



Palindroom event om 11:11 in Ede

Wat de 22022022 Burger nog specialer maakt, is dat er 22 van gemaakt worden op 22 februari en alleen verkrijgbaar zijn voor mensen met een palindroomnaam in, hoe kan het ook anders, Ede. Er zijn van te voren 22 echte McDonald’s fans opgeroepen via Instagram met namen zoals Pip, Reinier, Nayan, Suus, Izzi, Kik of Aziza. Zij zijn van harte welkom bij het McDonald's restaurant Ede Centrum. Een van de gasten is al bekend, dat is Eke Bosman, beter bekend als Snackspert op Instagram. De allereerste 22022020 Burger wordt op precies 11:11 aan hem gepresenteerd.

Palindroomdag



Palindroomdag is een uniek moment dat je niet aan je voorbij kunt laten gaan. De volgende keer is namelijk pas weer over 8 jaar, op 2 maart 2030.

"Voor ons dus extra reden om samen met McDonald’s en haar Franchisenemers, hierop in te haken om extra Good Times te creëeren,” aldus Patritia Pahladsingh, Managing Director bij TBWA\NEBOKO.