Een nieuwe trailer voor A Quiet Place Part II

A Quiet Place Part II van regisseur John Krasinski is het vervolg op de succesvolle horror-thriller uit 2018. De familie Abbott (Emily Blunt, Millicent Simmonds, Noah Jupe) heeft hun huis verlaten en moet de gevaren van de buitenwereld onder ogen komen. Het gevecht om te overleven moeten zij in stilte vervolgen nadat ze gedwongen worden zich op onbekend terrein te wagen. Ze komen er al snel achter dat de monsters die op geluid afkomen niet de enige dreigingen zijn die zich schuilhouden voorbij het zandpad. Met o.a. Emily Blunt, Cillian Murphy (Peaky Blinders), Millicent Simmonds, Noah Jupe, Djimon Hounsou en John Krasinski.

Bekijk hier de ijzingwekkende eerste trailer van A Quiet Place II. Vorig jaar al uitgebracht, maar door corona is er veel op filmgebied vooruit geschoven. Na het zien van beide trailers weet je al dat dit het soort film is om in de bioscoop te gaan kijken. Daar is de film vanaf 24 juni in ieder geval exclusief te zien.

A Quiet Place

De originele film speelde zich af in 2020. Ook in het origineel volgden we het gezin Abbott, dat niet alleen bestond uit de personages van Krasinski en Blunt, maar ook hun drie kinderen. Vier eigenlijk, want Evelyn is ook nog eens zwanger en het moet vrij onmogelijk zijn om zonder geluid te maken een baby op de wereld te zetten. Uitdagingen genoeg dus, voor deze familie, waarvan één van de dochters ook nog eens doof is.

Wie het in dat eerste deel hebben overleefd, die zie je terug in het tweede deel. Een opvolger die er eigenlijk bijna niet zou zijn. Krasinski wilde een op zichzelf staande film maken, maar het werd zo’n succes dat er om een sequel werd gevraagd. Zowel de critici als de kassa waren zeer positief: het budget voor de film was slechts 17 miljoen dollar. De uiteindelijke opbrengsten waren 340 miljoen dollar.