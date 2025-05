Zo regel je een kleine zakelijke lening zonder bank

Alles wordt duurder en dat merk je als zzp’er ook. En dan zijn er ook nog btw-aanslagen, apparaten die stukgaan en investeringen nodig om te kunnen groeien. Soms wil je daar niet per se je bank bij betrekken en gelukkig hoeft dat ook niet. Een overbruggingskrediet kan een uitkomst zijn. Zo krijg je als zzp’er een zakelijke lening zonder tussenkomst van de bank en het geld staat binnen een dag op je rekening.

Zakelijke lening

Een zakelijke lening vinden is stressvol, want je moet allerlei dingen checken. De rente, wat er nodig is, de betaaldata en dan moet de aanvraag nog plaatsvinden. Het kan makkelijker. Er zijn bedrijven die leningen verstrekken zonder dat je hiervoor een gesprek met je bank aan hoeft te gaan en waarbij je binnen een dag het geld op je rekening kunt verwachten.

5in5 is hier een voorbeeld van. Als je een klein zakelijk krediet nodig hebt, dat is maximaal 5.000 euro, heb je dit binnen 5 minuten aangevraagd. 5in5 heeft online een platform ontwikkeld waarop je het overbruggingskrediet in een handomdraai aanvraagt. Vervolgens wordt er een slimme data-analyse op gedaan en krijg je binnen 5 minuten een aanbod. Snel, want veel zzp’ers hebben helemaal geen tijd voor bankafspraken en lange krediettrajecten. Zo kun je blijven ondernemen zonder stress.

Bevalt het aanbod goed, dan teken je online het contract en ontvang je het bedrag de eerstvolgende werkdag op je rekening. Alles vindt online plaats en terugbetalen kan in maximaal 5 termijnen. Hierdoor kun je bijvoorbeeld snel investeren in een vervangende steiger als je een bouwbedrijf hebt of in bepaald gereedschap als timmerman. Ook als je in de zakelijke dienstverlening werkt is zo’n zakelijk krediet voor zzp’ers de manier om iets te kunnen kopen waar je direct geld mee verdient, zoals je laptop.

5 termijnen

Alles verloopt online, maar lenen via 5in5 juist heel persoonlijk. Als je vragen hebt kun je bij ze terecht. Het is kleinschalig om zo een alternatief te bieden voor de grote financiële wereld. Het team noemt in ieder geval geen vraag te gek, dus je kunt ze bellen of mailen met de vragen die je hebt en zo antwoord krijgen om de lening snel te kunnen regelen. Dat hoeft uiteraard niet snel, je kunt de tijd nemen om erover na te denken, maar het bedrijf werkt wel met dagrentes dus mogelijk verandert er iets in de tussentijd. Daarnaast zal je er waarschijnlijk zelden last van hebben: de meeste mensen die naar een klein krediet op zoek zijn hebben vooral snel behoefte aan geld om zo een financiële uitdaging op te lossen.

Het geeft je net even wat meer ademruimte omdat een bepaalde betaaldatum eraan zit te komen. Een overbruggingskrediet voor zzp’ers een snelle liquiditeit, zonder langlopende verplichtingen en wel met alle flexibiliteit die je op dat moment nodig hebt. Normaliter kleeft daar een strenge beoordeling aan, maar die wordt er bij dezen dus tussenuit gehaald. Zo los je makkelijk tijdelijke cashflowproblemen op, net als seizoensgebonden omzetdalingen.

