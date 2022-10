​Hier moet je aan denken als je een persoonlijke lening overweegt

Wil je een grote aankoop doen maar heb je daar niet het geld voor? Je kunt een persoonlijke lening overwegen, al is het natuurlijk altijd beter om zelf het geld eerst bij elkaar te sparen. Heb je echter écht geld nodig, dan is dit waar je op moet letten bij het afsluiten van een persoonlijke lening.



Geld lenen doe je vaak voor grote aankopen: een auto of een verbouwing bijvoorbeeld. Hoewel je bij een verbouwing ook zou kunnen kijken naar extra hypotheken en bij een auto lease kunt overwegen, zijn er situaties waarin je geld nodig hebt en dat misschien niet zo een-twee-drie voorhanden hebt. Een persoonlijke lening is dan het overwegen waard, al is het juist omdat vaak om grote bedragen gaat wel iets wat je niet in een opwelling moet doen. Waar je dus vooral eerst aan moet denken als je een persoonlijke lening overweegt, dat is dat je niet over een nacht ijs moet gaan. Denk er even goed over na, want je gaat een grote commitment aan.

Persoonlijke lening aanvragen

Vervolgens ga je kijken waar je je lening wil afsluiten. Het aanvragen van persoonlijke lening kan soms snel gaan, maar je moet wel je huiswerk doen. De hamvraag is: hoeveel rente vraagt de aanbieder? Dit kan erg verschillen per aanbieder en is dus het controleren waard. Ook zijn er veel zaken van invloed op het kunnen lenen. Denk bijvoorbeeld aan je leeftijd, je inkomen, je BKR-registratie en wat voor dienstverband je hebt. Je kunt zeker niet altijd zomaar een lening krijgen, daar hangen veel factoren van af. Zo is één van de voorwaarden dat je minimaal 18 jaar oud moet zijn en de Nederlandse nationaliteit moet hebben.

Probeer niet meteen voor het hoogste, duurste en langste te gaan als het om een persoonlijke lening gaat. Zelfs als je carrière nu als een zonnetje verloopt, je BKR-vrij bent en een relatie hebt waarvan je denkt dat die nog 100 jaar gaat duren: alles in het leven kan veranderen. Je kunt dus beter niet te veel lenen en te zorgen dat het risico dat je het niet kunt terugbetalen verkleint. Een persoonlijke lening betekent dat je een vast bedrag leent dat je via een vast bedrag per maand terugbetaalt. Je mag geen enkele termijn missen, want dan kom je al gauw in de problemen, een beetje zoals dat ook geldt bij hypotheken.

BKR-registratie

Heb je alles goed overwogen en een geldverstrekker gevonden die bij je past? Dan kun je je lening aanvragen. Bij je aanvraag zal er altijd een BKR-toetsing worden gedaan om te kijken of je meer leningen hebt lopen en of je die wel hebt afbetaald. Daarnaast krijg je te horen voor hoe lang je geld leent en tegen welke rente. Heb je bijvoorbeeld geen heel goede track record bij de BKR, dan kun je rekenen op hogere rentes: de geldverstrekker neemt immers een groter risico met jou als je vaker leningen niet goed hebt afbetaald dan bij iemand met een leeg BKR-dossier. Er zitten veel haken en ogen aan de persoonlijke lening, maar tegelijkertijd kan een geldbedrag je veel vrijheid bieden.