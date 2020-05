Overweeg je een lening? Lees je in!

Als je een zzp’er bent, dan is de kans groot dat je op dit moment geen cent kunt missen. Er zijn echter ook heel veel mensen met kantoorbanen die nu vanuit huis werken. Voor die laatste categorie is het een goed moment om het financieel even wat rustiger aan te doen en geld te sparen. Voor ZZP’ers kan een lening voor nu soelaas bieden. Dit is waarom.



Nu een gedeelte van de productie stil ligt, is de kans groot dat producten straks duurder worden, waardoor je wel een appeltje voor de dorst kunt gebruiken. Kun je die uit je eigen inkomsten halen, super: Zet het geld weg, bijvoorbeeld je vakantiegeld, en accepteer nu voor eens en voor altijd dat vakantie dit jaar waarschijnlijk een weekend weg in eigen land is. Dat is geen ramp: de zon schijnt hier ook heerlijk, je hoeft niet een dure vlucht te boeken en waarschijnlijk bespaar je ook op eten omdat je in eigen land veel beter weet waar je voordelig en lekker eet.

Kun je op dit moment geen geld opzij zetten, maar heb je wel geld nodig? Misschien wil je wel iets aan je huis veranderen nu je zo lang huisgebonden bent. Je kunt bijvoorbeeld geld lenen. Iets wat je natuurlijk alleen moet doen als je de verantwoordelijkheid kunt en wil dragen, en alleen kunt doen als je voldoet aan alle eisen die een bank of andere geldschieter aan je stelt.

BKR-registratie

Als je inderdaad een lening overweegt, besef dan ten eerste dat het je een BKR-registratie oplevert. Zo’n registratie betekent dat bijvoorbeeld hypotheekverstrekkers kunnen zien hoeveel schulden je hebt. Een lening is een schuld en deze zal dan ook resulteren in het kunnen afsluiten van een lagere hypotheek dan wanneer je die lening niet had staan. Op zich is dat in de meeste gevallen geen ramp, maar het is zeker iets om je goed te beseffen voor je je hieraan commit.

Een ander belangrijk besef is dat een lening altijd meer kost dan het geld dat je ervoor terugkrijgt. Geldverstrekkers rekenen daarom een x percentage rente. Een percentage dat nogal uiteenlopend kan zijn en uiteraard samenhangt met bepaalde regels en afspraken. Vraag jij je af: ‘hoeveel kan ik lenen?’, zoek dan niet veel verder: op het internet vind je namelijk talloze websites die je kunnen helpen te zien waar jij voor in aanmerking komt. Niet alleen voor een persoonlijke lening die je gebruikt voor de aanschaf van een televisie, maar zelfs hypotheken. Handig, want zo kun je meteen zien welke invloed een persoonlijke lening kan hebben op een hypotheek. Maar vooral: als je echt geld nodig hebt, dan helpen deze sites je een goede keuze te maken die je hopelijk het minste geld kost, en de minste kopzorgen.