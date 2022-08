​Zo kies je een geschikt webshopplatform

Heb je een winkel en ben je er klaar voor om deze ook online te gaan uitbaten? Of heb je al online een shop maar ben je op zoek naar een beter platform om deze te runnen? Met deze tips heb jij snel een webshopplatform gevonden waar jij en je klanten blij van worden.



Mobiel

E-commerce groeit en groeit en veel mensen shoppen tegenwoordig vooral vanaf hun smartphone. Het is dus heel belangrijk dat je, ook als je zelf heel desktopminded bent, kiest voor een webshop die goed benaderbaar is per mobiel. Een smartphonescherm heeft natuurlijk heel andere dimensies dan een desktop en dat betekent dat je rekening moet houden met bijvoorbeeld de grootte van je afbeeldingen, of überhaupt je productfotografie. Een e-commerceplatform waarbij je een goede mobiele weergave hebt, is daarbij belangrijk. Vaak helpt dat al om de fotografie perfect te schalen voor mobiel, zodat je niet allemaal werk opnieuw hoeft te doen.

Veilig

Een gewone site moet al veilig zijn, maar een webshop helemaal. Dat komt omdat mensen er niet alleen meer persoonlijke gegevens in delen, maar bijvoorbeeld ook betalingen mee doen. Ze moeten daarin wel zeker kunnen zijn dat hun betaalgegevens veilig zijn en dat je hier als webshopeigenaar bijvoorbeeld geen inzicht in krijgt. Juist wanneer iemand iets online wil kopen is vertrouwen belangrijk en dat creëer je door een website te bouwen die veilig is. Een platform met een web-based winkelmandje met geïntegreerde SSL-encryptie is belangrijk om de veiligheid te garanderen. Vanaf de eerste stap in je online winkel tot de laatste stap uit je online winkel: je klant moet zich voortdurend veilig voelen.

Zoeken

Er is niets zo vervelend dan shoppen in een webshop waarop je niets kunt vinden. Denk bijvoorbeeld aan een buitenlandse webshop die allerlei rare vertalingen gebruikt voor zijn producten. Als je dan op zoek bent naar een t-shirt van de Flintstones, maar in je webshop heet het ‘shirt opdruk’, dan klikt je klant ontevreden je webshop weer dicht. Het is daarom goed om een webshopplatform te kiezen dat een enorm goede zoekfunctie heeft. Natuurlijk is het nog steeds aan jouw input om goed te zijn, maar een goede zoekfunctie maakt het verschil. Zeker als deze ook nog snel is, zodat de klant snel kan vinden wat hij zoekt en hopelijk ook snel tot aankoop overgaat.

Reviews

Een webshop openen betekent dat je het vertrouwen van de klant moet winnen. Je hebt geen vriendelijk gezicht zoals in de fysieke winkel en je zal dus heel erg je best moeten doen om te bewijzen dat je webshop kwaliteit verkoopt, of tenminste wat er wordt geadverteerd. Mensen moeten weten of producten goed zijn, maar ook of je webshop bestellingen wel goed afhandelt. Het is daarom een goed idee om te kiezen voor een webshopplatform dat voorzien is van reviewfuncties, zodat klanten een review kunnen achterlaten die andere klanten weer helpt bij het kiezen voor jouw product.

Een Magento-webshop is bijvoorbeeld een goed voorbeeld van een platform waarmee experts een heel professioneel uitziende en goed werkende webshop voor je kunnen bouwen. Een webshop voorzien van voldoende flexibiliteit om toekomstklaar te zijn, en vooral klaar voor bestellingen.