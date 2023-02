​Wat zijn de diverse voorwaarden voor een bedrijfslening?

Wanneer je onvoldoende eigen vermogen hebt om in jouw bedrijf te investeren, kan een zakelijke financiering uitkomst bieden. De laatste jaren sluiten steeds meer bedrijven een lening af om een (grote) investering in hun bedrijf te financieren. Overweeg je om ook zakelijk geld te lenen? Denk dan niet dat het een uitgemaakte zaak is dat je hiervoor in aanmerking komt. Er zitten namelijk een aantal voorwaarden aan een bedrijfslening. Benieuwd waar je allemaal aan moet voldoen? In deze tekst zetten wij de belangrijkste voorwaarden voor zakelijk lenen op een rijtje.

Basisvoorwaarden

Voor wat betreft een bedrijfslening hanteert iedere geldverstrekker een aantal basisvoorwaarden. Deze hebben vaak betrekking op de financiële situatie van jouw bedrijf. Zo komen alleen bedrijven met een minimale omzet van 50.000 euro bijvoorbeeld in aanmerking voor een bedrijfslening. Zet je meer geld om? Dan betekent dit niet dat het een uitgemaakte zaak is dat je een zakelijke lening af kunt sluiten. Een geldverstrekker eist namelijk ook dat je een positief eigen vermogen hebt. Als zij geld uit zouden lenen aan bedrijven met een negatief eigen vermogen, is de kans immers groter dat de lening niet terugbetaald wordt. Vandaar dat zij hier ook aandacht aan besteden. Tot slot wordt er een blik geworpen op het resultaat van jouw bedrijf. Alleen bedrijven die winst maken komen namelijk in aanmerking voor een bedrijfslening.

Andere voorwaarden die van toepassing zijn

Als je aan de basisvoorwaarden voldoet, betekent dit niet dat je een bedrijfslening af kunt sluiten. De meeste geldverstrekkers hebben namelijk ook nog een aantal andere voorwaarden opgesteld. Zo wordt er onder meer een blik geworpen op de rechtsvorm van jouw bedrijf. Is jouw bedrijf een naamloze vennootschap (nv)? Dan behoort zakelijk financieren niet tot de mogelijkheden. Je komt namelijk alleen in aanmerking voor een bedrijfslening als jouw bedrijf een eenmanszaak, besloten vennootschap (bv), vennootschap onder firma (vof) of maatschap is.

Wie denkt dat dit de enige bijkomende voorwaarden zijn om een zakelijke lening te krijgen, heeft het mis. Geldverstrekkers verlangen namelijk ook dat je minimaal 15 maanden transactiedata hebt op een zakelijke rekening. Wanneer dit niet het geval is, heeft het geen zin om een bedrijfslening aan te vragen. Tot slot mag je niet actief zijn in de financiële dienstverlening, commercieel vastgoed, projectontwikkeling, scheep- en luchtvaart, adult entertainment, tabak, drugs en gokken als je in aanmerking wilt komen voor een bedrijfslening. Politieke en levensbeschouwelijke organisaties kunnen ook geen zakelijke lening aanvragen.

Vraag online een zakelijke lening aan



Voldoe je niet alleen aan de basisvoorwaarden van zakelijk lenen, maar ook aan de bijkomende voorwaarden? Dan wil je mogelijk direct een bedrijfslening aanvragen. Doordat je bij veel geldverstrekkers online een aanvraag in kunt dienen, is dit mogelijk. Als je een geldverstrekker gevonden hebt, kun je via de site een bedrijfslening aanvragen. Zorg er in ieder geval voor dat je de jaarrekening en het transactieoverzicht van de afgelopen 15 maanden bij de hand hebt. Hiermee sla jij je namelijk een stuk sneller door het aanvraagproces heen.

