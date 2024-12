Wat moet je in overweging nemen bij een auto van de zaak?

Je krijgt toestemming van je werkgever om een bedrijfsauto te rijden. Dat is uiteraard prachtig nieuws. Super handig voor wanneer je vaak onderweg bent om bijvoorbeeld te gaan werken in Maastricht. Je zoekt de gewenste auto op Google en ziet jezelf al in de auto rijden. Voordat je een auto voor zakelijke doeleinden least, zijn er echter enkele belangrijke factoren waar je op moet letten. In deze blog hebben we die informatie voor je samengebracht.

Fiscale bijtelling

Een van de cruciale aspecten om te doorgronden bij het aanschaffen van een auto van de zaak, is de fiscale bijtelling. De belastingbijtelling is het bedrag dat aan je belastbare inkomen wordt toegevoegd door het particuliere gebruik van de auto. De belastingwaarde van de auto, de CO2-uitstoot en de soort brandstof bepalen de hoogte van de bijtelling. Het is essentieel om te begrijpen welke fiscale bijtelling jouw specifieke auto ontvangt. De bijtelling houdt in dat je als werknemer zelf de kosten betaalt.

Beschikbaar budget

Nadat je van je werkgever een leaseauto hebt gekregen, ben je afhankelijk van het budget dat hij beschikbaar stelt. In het merendeel van de situaties betreft dat een vast maandbedrag. Soms is het toegestaan dat je werkgever het budget overschrijdt met een eigen bijdrage. Je kunt een auto kiezen die net buiten het budget van je werkgever valt en de kosten hiervan kunnen worden afgetrokken van de fiscale bijtelling.

De kilometerstand en de looptijd

Je werkgever wenst dat je een bepaalde tijd met een auto van de zaak rijdt en een maximum aantal kilometers per jaar aflegt. De looptijd en het aantal kilometers bepalen het maandelijkse bedrag. Een langere looptijd leidt tot een lager maandelijks bedrag, terwijl meer kilometers leiden tot een hoger maandelijks bedrag. In de meeste gevallen hanteert een werkgever een standaardbudget. Bij het kiezen van een auto moet je rekening houden met het budget, evenals met aantal kilometers en de looptijd.

Onderhoud, reparaties en bandenservice

De gebruikelijkste leasevorm is ‘full operational lease’. Dit betekent dat de uitgaven voor reparaties, onderhoud en banden in het contract zijn vastgelegd. Met een bedrijfsauto is dat dus niet nodig om in overweging te nemen. Zorg ervoor dat je vooraf nagaat welke regels gelden voor reparaties en onderhoud. Wanneer je auto problemen ondervindt of onderhoud vereist, is het belangrijk om te weten wie je moet bellen en welke procedure er volgt voor het laten repareren van de auto.

Alternatief vervoer en verzekering

Verzekeringen worden, net als reparaties en onderhoud, doorgaans in het leasecontract opgenomen. Vervangend vervoer en winterbanden zijn niet altijd in een huurcontract opgenomen, maar kunnen op verzoek worden toegevoegd. Als bestuurder van een leaseauto ben je verantwoordelijk voor je eigen risico. Het is essentieel om de voorwaarden van tevoren te verifiëren, aangezien deze per leasemaatschappij kunnen variëren.

Keuze van brandstof

Bepaalt het welke brandstof een auto verbruikt? Bepaalde werkgevers geven je de vrijheid om zelf een keuze te maken, terwijl andere werkgevers de voorkeur geven aan een brandstof. Bij ondernemingen die verduurzaming hoog in het vaandel hebben, is het bijvoorbeeld noodzakelijk om een elektrische auto te kiezen. Het is van groot belang om de regels met betrekking tot brandstof te regelen. Daarnaast is het geen overbodige luxe om inzicht te hebben in de verantwoordelijkheden voor de uitgaven voor brandstof en onderhoud. Brandstof wordt bijna altijd door de werkgever vergoed, maar voor de zekerheid moet je dit altijd met je werkgever afstemmen.

Heldere communicatie met je werkgever

Wanneer je via Banenrijklimburg een vacature vindt waarbij je een bedrijfsauto mag gebruiken, zorg er dan voor dat je duidelijk afspraken maakt over het gebruik van de auto. Blijf ook te allen tijde op de hoogte van de regels en procedures met betrekking tot het gebruik van de auto en bespreek deze op tijd. Wees je bewust van de verwachtingen en wees niet bang om vragen te stellen of mogelijke problemen te bespreken. Geen vraag is immers te veel

Meerdere ondernemingen hanteren een autoregeling waarin alle afspraken en voorwaarden met betrekking tot het gebruik van de auto van de zaak zijn vastgelegd. Vraag deze regeling aan je werkgever, zodat je goed op de hoogte bent en precies begrijpt wat de spelregels zijn.

