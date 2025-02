Waarom het controleren van je Whk beschikking cruciaal is voor je bedrijf

Lees in dit artikel wat de Whk beschikking precies is en hoe je jouw premie zelf berekent (en controleert) om onnodige kosten te voorkomen. Kortom, alles wat je moet weten over de premie Werkhervattingskas.

Wat houdt een Whk beschikking in?

De Whk beschikking is in het leven geroepen door de Nederlandse regering en het gaat om de financiële bijdrage die je als werkgever betaalt voor werknemersverzekeringen. Om precies te zijn is het een bijdrage voor een eventuele uitkering bij arbeidsongeschiktheid en kosten voor re-integratie. De Whk premie kan zowel worden betaald door de werkgever, als een uitkeringsinstantie (meestal het UWV). De werkgever kan echter een deel van deze premie inhouden op het loon van de werknemer.

Hoeveel betaal je als werkgever aan premie?

Bij het berekenen van de premie, kun je een Whk check doen. Bij deze controle wordt rekening gehouden met meerdere factoren die van invloed zijn op de hoogte van de Whk premie. De eerste factor die van invloed is, is de grootte van je onderneming. Hiervoor wordt onderscheid gemaakt tussen drie categorieën: kleine onderneming (loonsom tot €924.500), middelgrote onderneming (loonsom tussen de €924.500 en €3.700.000) en grote ondernemingen (loonsom boven de €3.700.000).

Een andere factor die meespeelt bij het berekenen van de premie is de hoogte van eerder uitbetaalde uitkeringen (ziektewet en WGA). Waarbij de premie oploopt naarmate er meer is uitgekeerd, wat je kunt vergelijken met bijvoorbeeld een autoverzekering. Tenslotte is ook de sector waarin je actief bent belangrijk, behalve voor grote bedrijven. Het is dus een behoorlijk ingewikkeld proces om de juiste premie te berekenen, en iets dat je het beste kunt uitbesteden aan een deskundige partij.

Waarom je Whk beschikking (laten) controleren?

Het is niet verplicht om zelf de Whk beschikking te controleren, maar het is echter wel een slimme keuze. Deze wordt in eerste instantie berekend door de Nederlandse Belastingdienst, maar uit ervaring is gebleken dat deze veelal te hoog wordt ingezet. Dit betekent dus onnodig hoge premies. In erg veel gevallen kan een deskundige partij de premie namelijk verlagen. Waarbij je bij de betere aanbieders van deze dienst enkel betaalt als dit daadwerkelijk het geval is. Zo heb je als werkgever dus niets te verliezen, maar wel een kans om behoorlijk te gaan besparen.

Wat heb ik nodig voor het uitvoeren van een Whk controle?

Voor een Whk check heb je de Whk beschikking nodig en de instroomlijsten kun je hiervoor bij de Belastingdienst opvragen. Hierna zal bijvoorbeeld Acture de controle uitvoeren en controleren of de premie klopt of niet. Indien deze te hoog is zal er bezwaar worden gemaakt. Als deze door de Belastingdienst wordt goedgekeurd zul je voortaan de nieuwe premie betalen en ontvang je (indien van toepassing) het teveel betaalde bedrag aan premie terug. Want we betalen tenslotte al genoeg aan verborgen kosten in het dagelijks leven.

Voordelen van een Whk check

Hieronder nog even de voordelen op een rij van een Whk beschikking controle:

1. De kans is groot dat je minder kan gaan betalen aan premie.

2. Het is mogelijk dat je geld terugkrijgt (met terugwerkende kracht)

3. Je hebt niets te verliezen, want je betaalt alleen voor de Whk check als de premie te hoog is ingeschat