​Waarom folders zo goed werken onder doe-het-zelvers

Je wil iets in je huis veranderen maar je weet niet wat. Je hoeft niet heel ver te zoeken naar inspiratie. Social media? Nee hoor, helemaal niet nodig: je kunt gewoon de folder van je lokale doe-het-zelf-winkel openslaan. Niet alleen kun je dan bedenken of het toch niet eens tijd is om het laminaat te vervangen: je ontdekt mogelijk ook nieuwe producten die je klus aanzienlijk makkelijker kunnen maken.



Doe-het-zelven

Misschien klinkt het allemaal wat ouderwets: folders. Het is toch ook voor doe-het-zelfwinkels veel makkelijker om een website bij te houden? Daar kunnen mensen producten meteen in hun mandje klikken. En als winkel kun je eventuele foutjes in prijzen ook meteen online rechtzetten, in plaats van dat je je moet beroepen op ‘zet- en drukfouten’. Plus, mocht de voorraad toch ineens erg hard gaan, dan haal je een product gewoon offline.

Folders zijn echter juist voor klussers belangrijk. Je krijgt hem op de mat van je huis, en je huis is ook precies wat je onder handen neemt bij het klussen. Bovendien nemen veel mensen graag wekelijks een momentje om de folders even door te bladeren. Het biedt ze zoals eerder aangegeven veel inspiratie, maar het helpt ze bijvoorbeeld ook prijzen te vergelijken. Als het bij de ene doe-het-zelf-winkel veel goedkoper is om op dat moment een nieuwe laminaatvloer te kopen, dan helpt het om de folders direct naast elkaar te kunnen leggen om bijvoorbeeld ook te checken of de kleuren van het laminaat hetzelfde zijn.

Daarnaast vinden veel mensen het fijn om dat papier tussen hun handen te voelen. Nieuws en achtergrondverhalen kunnen natuurlijk allemaal ook digitaal worden gelezen, maar nog steeds worden er veel kranten en tijdschriften verkocht: het heeft wel iets, alles gebundeld in één ‘boekje’, zodat je weet waar je aan toebent, versus het zwemmen in informatie op het wereldwijde internet.

Folders

Het schijnt ook nog steeds populairder te zijn om reclame via folders in je hand te lezen dan via je e-mail. Je kunt dus wel een e-mail sturen met de aanbiedingen, maar mensen lezen ze liever uit een mooi opgemaakte folder die persoonlijk bij ze thuis wordt bezorgd: dat is toch net even specialer. Het voordeel is ook dat je de folder fysiek in huis hebt liggen, dus je wordt eraan herinnerd om het toch even te gaan lezen. E-mail is wat dat betreft veel vluchtiger en wordt eerder weggegooid.

Al kun je natuurlijk altijd terecht op de website van de doe-het-zelf-winkel voor meer informatie. Denk bijvoorbeeld aan Hubo.nl, waar je meteen terecht kunt voor nog meer inspiratie. Je vindt er ook klusinformatie, die je helpt om de klus veilig en wel zelf uit te voeren. En iedereen weet dat dat heerlijk voelt: zelf iets maken of repareren. Wie weet kan de folder bovendien weer handig dienen om te zorgen dat er geen verf of kit op de vloer komt.

[Fotocredits - KYNA STUDIO © Adobe Stock]