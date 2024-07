Toekomst van kantoorruimte: terug naar kantoor of toch thuis blijven werken?

De toekomst van het kantoor was lange tijd onzeker. Door de pandemie werden veel bedrijven genoodzaakt om hun faciliteiten in te richten op thuiswerken. Ook na de pandemie is deze trend gebleven. Maar wat betekent dit voor de huurders van kantoorruimtes in ons land? Zal dit een blijvend iets zijn of stappen we ooit geheel over op thuiswerken. In dit artikel verdiepen we ons in de laatste trends en onderzoeken we de toekomst van kantoorruimte.

Vraag naar kantoorruimte in grote steden blijft hoog

Hybride werken heeft inderdaad grote sprongen gemaakt de afgelopen jaren. Steeds meer bedrijven zijn hierop ingericht. De vraag naar kantoorruimte in met name de grote steden blijft echter hoog. Dit zien we ook duidelijk terug in de kantoorruimtes in Amsterdam. Opvallend is wel dat veel kantoren in de grote steden opgedeeld worden. De ruimte wordt verdeeld voor meerdere bedrijven.

Dit heeft verschillende redenen. Hierdoor kan immers flink wat geld bespaard worden, doordat de huur verdeeld wordt over meerdere partijen. Daarnaast zijn bedrijven vaker hybride gaan werken. Hierdoor zijn er minder medewerkers tegelijkertijd aanwezig op kantoor en is er dus ook minder kantoorruimte nodig.

De vraag in de grote steden blijft dus hoog, maar er wordt wel op andere dingen gezocht. Kantoor huren in Amsterdam? Maak dan gebruik van verschillende grotere websites. Hier heb je de meeste kans om te vinden wat je zoekt.

Kantoor blijft waardevol voor de bedrijfscultuur

Hybride werken wint terrein. Maar wat betekent dit dan precies voor de toekomst van kantoorruimte? Is er wel een toekomst of zullen we uiteindelijk volledig overgaan op thuiswerken? Volgens experts is die toekomst nog ver weg. Het kantoor blijft nog altijd waardevol voor de bedrijfscultuur. Hoewel er inderdaad andere (soms betere) alternatieven zijn voor het werken, betekent dit dus niet dat de vraag naar kantoorruimte zal verminderen. Ook nu nemen kantoren nog altijd een belangrijke rol binnen bedrijven in. Dit is ook een stukje sentiment.

Wereldwijd proberen veel bedrijven de juiste combinatie van hybride werken en op kantoor werken te vinden. Voor sommige bedrijven betekent dit bijvoorbeeld dat er van medewerkers gevraagd wordt om minimaal twee keer per maand op kantoor te verschijnen. Ook voor het contact met collega’s en eventuele afspraken met klanten. Dit is makkelijker op kantoor.

Meer interesse in flexibele werkruimtes

Het sentiment met betrekking tot kantoorruimte maakt dus duidelijk veranderingen door. Een bijzondere ontwikkeling is de interesse in flexibele werkruimtes. Huurders zijn steeds meer op zoek naar flexibele contracten. Contracten waaraan ze minder lang vastzitten en ook zelf de ruimte mogen bepalen. Dit is zeker van belang met het oog op de toekomst. Naar verwachting zal het kantoor een blijvende prominente rol spelen in de bedrijfscultuur, maar dit zal wel anders ingericht worden. Een combinatie tussen hybride werken en op kantoor werken is een trend die niet snel zal verdwijnen. Voor de lange termijn is het dus van belang dat het kantoor hierop ingericht is. Hier zullen verhuurders dan ook steeds meer op inspelen.

[Fotocredits – MariiaDemchenko © Adobe Stock]