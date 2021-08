Tekorten aan chips, dit bedrijf zorgt ervoor dat klanten er niets van merken

De productie van grondstoffen heeft stilgelegen en er is ook een grote schaarste in chips en andere componenten. Als touchscreenleverancier staat Prowise zo voor een unieke uitdaging; het doet er alles aan ervoor te zorgen dat klanten hier zo weinig mogelijk van merken. “ Vooropgesteld is dat onze eindgebruikers centraal staan. Daarom doen we geen concessies in kwaliteit en veiligheid. Een Prowise Touchscreen bevat altijd alle functionaliteiten die je ervan verwacht. We produceren bijvoorbeeld geen schermen zonder bepaalde connectiepoorten, omdat dat qua beschikbare componenten beter uitkomt ”, geeft Product Director Hans Ahrens aan.

Meerwaarde eigen collega’s

Ook in China, waar wereldwijd praktisch alle productie van digiborden plaatsvindt, werkt het onderwijsbedrijf met eigen Prowise-collega’s. Dit team van specialisten is onder meer verantwoordelijk voor een uitgebreide kwaliteitscontrole. Ze spreken de taal, kennen de markt door en door en kunnen zo als geen ander inspringen op veranderende omstandigheden en beschikbare componenten. Door een goede relatie en persoonlijk contact krijgt Prowise zo een voorkeurspositie samen met internationale spelers zoals HP of Apple.

Eigen firm- en software

Door de wereldwijde schaarste kan het voorkomen dat bepaalde componenten op het moederbord van de touchscreens vervangen worden. Zo’n hardwarewijziging heeft logischerwijs ook gevolgen voor de firmware en software van het scherm. Prowise zorgt er altijd voor dat leerkrachten en leerlingen niets merken van eventuele wisselingen ‘onder de motorkap’. "Omdat we de software en firmware volledig in eigen beheer ontwikkelen, kunnen we snel inspringen op veranderingen en stabiliteit garanderen aan onze eindgebruikers."

Zelfstandig beslissen

Prowise is uitgegroeid tot een grote speler in de touchscreenmarkt. Het is zelf eigenaar van de technologie en kan zo door een fabriek nooit voor het blok worden gezet. "We bepalen altijd zelf welke keuzes we maken. Is een component niet beschikbaar? Dan kunnen we door de fabriek nooit voor een voldongen feit gezet worden", zegt Ahrens.

Verantwoord transport

Als de schermen eenmaal geproduceerd zijn, doet Prowise er alles aan om ze op een snelle, verantwoorde manier in Budel te krijgen. Transportkosten zijn de afgelopen maanden geëxplodeerd. “We kiezen normaal voor zeevracht, maar vervoeren nu ook touchscreens per trein- of wegtransport. Omdat onze CO2 impact centraal staat, gebruiken we alleen luchttransport als het echt niet anders kan”, aldus Ahrens.