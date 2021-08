Grondstofprijzen blijven maar stijgen, brutomarges steeds meer onder druk

Prijs omhoog, wat doet je klant?

SYMSON is een afkorting van Smart Yield Management Software en helpt bedrijven snel in te spelen op klantgedrag en hun prijzen en vraagvoorspellingen te optimaliseren. Zij doen dit o.a. metmoderne (AI) technologie. Hun missie is om machine learning voor ieder bedrijf betaalbaar en toegankelijk te maken.



“Het is voor veel bedrijven een vraagstuk wat ze moeten doen met hun prijsbeleid bij continue kostenverhogingen. Ze weten niet goed hoe hun klanten daarop gaan reageren”, zegt Arian Oosthoek van SYMSON. “Moet je de prijsverhoging volledig doorberekenen aan de klant, de prijzen afstemmen met de concurrentie of de extra kosten gedeeltelijk voor eigen rekening nemen om competitief voordeel te realiseren? We zien een duidelijk toename in aanvragen om bedrijven hier softwarematig bij te ondersteunen.”

SYMSON kan aan de hand van machine learning antwoord geven op dat dilemma. De software van het bedrijf helpt om de prijsgevoeligheid per product te bepalen en adviseert welke strategie noodzakelijk is om de marge te behouden — en zelfs te verbeteren. De nieuwe technologie die het platform daarvoor gebruikt, biedt ook nog eens de broodnodige uitleg om je te helpen begrijpen hoe en waarom een voorspelling is gedaan.

Korting geven of niet?

SYMSON kan ook helpen bepalen of korting geven op producten helpt om je brutomarge te verbeteren. Veel bedrijven geven namelijk doorgaans korting op basis van het koopvolume en de populariteit van het product, een keuze die wordt gebaseerd op basis van menselijke intuïtie of spreadsheets. SYMSON analyseert het klantgedrag en de prijsgevoeligheid, zodat je niet zomaar extra korting geeft.“Extra korting kan je namelijk ook de das omdoen”, legt Oosthoek uit.

Erasmus Universiteit Rotterdam

Om op de hoogte te blijven van de nieuwste technieken werkt het bedrijf samen met de Erasmus Universiteit Rotterdam en is daardoor dus altijd op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. Daardoor blijft het platform zich continu verbeteren — en geeft die kennis door aan de bedrijven die er gebruik van maken.