SchaalX als Excellent beoordeeld met een e-Academy certificaat

Op donderdag 14 oktober werden de e-Academy certificaten uitgereikt door de Thuiswinkel e-Academy tijdens ShoppingToday in DeFabrique in Utrecht. In de categorie digital marketing kreeg SchaalX dit certificaat en dat was voor de vijfde keer op rij.

“Het is moeilijker om excellent te blíjven, dan om excellent te worden.”

Trotse gezichten deze donderdag tijdens de uitreiking van de e-Aacademy certificaten in de categorie digital marketing. Voor de vijfde keer op rij ontving SchaalX een excellente beoordeling voor haar Digital Marketing Programma. Een prestatie op zich, zo blijkt uit het juryrapport, want; “het is moeilijker om excellent te blíjven dan om het te worden.” Met het certificaat onderschrijft de jury dat het Digital Marketing Programma inspeelt op de marketinguitdagingen van nu. Uit het commentaar: “het programma van SchaalX zit bovenop de ontwikkelingen. Als er iets nieuws is, speelt het Marketing programma daar direct op in.”

Over het Digital Marketing Programma van SchaalX



Met haar Digital Marketing Programma ontwikkelt SchaalX jong digitaal marketingtalent tot T-shaped digital marketeers. Het programma brengt de young digital marketeers kennis bij over o.a. content, digitale campagnes & CRO, customer experience en data insights. Daarnaast is er veel aandacht voor persoonlijk leiderschap. Tijdens het programma brengen de young digital marketeers hun kennis bij organisaties in praktijk, met coaching-on-the-job vanuit SchaalX.



Ment Kuiper, manager digitale programma’s en trainingen: “We werken hard om het Digital Marketing Programma up-to-date te houden in lijn met de ontwikkelingen in het vakgebied. Als het gaat om de ontwikkeling van young digital marketeers streven we naar het beste Marketing Programma. Dat is ieder jaar weer een mooie uitdaging.”



Rik de Boer, directeur SchaalX: “De vijfde excellente beoordeling op rij bevestigt de kwaliteit van ons Digital Marketing Programma als beste in de markt. Door het opleiden en ontwikkelen van marketeers helpen we organisaties vernieuwen en versnellen in digital marketing. Dat vraagt veel van de kennis en vaardigheden van onze young digital marketeers. Met dit programma garanderen we organisaties dat zij kunnen werken met de best opgeleide marketeers.”