​Realiseer een eigen kantoor aan huis dankzij een tuinkamer

Een tuinkamer is een investering die woningbezitters steeds vaker doen. Dat is ook niet zo gek, want een dag werken in huis heeft z’n voordelen al dubbel en dwars bewezen. Het kan een plek zijn waar de focus beter kan blijven behouden en waar werk en privé beter met elkaar kunnen worden gecombineerd. Een kantoor aan huis zorgt ervoor dat je je de hele dag goed kunt blijven focussen en dat je daardoor het meeste haalt uit je werkdag. Niet zo gek dus dat deze investering vandaag de dag enorm geliefd is. Kies jij hier binnenkort ook voor?



Privé en werk kunnen optimaal van elkaar worden gescheiden

Want heb je wel eens een keer gewerkt aan de eetkamer of op de slaapkamer aan een bureau? Dan weet je waarschijnlijk ook goed dat je snel af kunt worden geleid. Denk hierbij aan de kids die door het huis rennen, de wasmachine die net klaar is of de drukte op straat aan de voorkant van je woning. Door een tuinkamer te realiseren in de tuin, ga je deze prikkels uit de weg en je kunt privé en werk optimaal van elkaar scheiden. De tuinkamer is erg makkelijk af te sluiten met bijvoorbeeld een schuifdeur. Of kies voor een complete schuifpui over de lengte van de tuinkamer. Je zorgt in beide gevallen voor een erg aangename ruimte.

Ideaal als je ondernemer bent of vaak thuis werkt als je in loondienst bent

De overkapping aan huis is op verschillende manieren te gebruiken. Misschien plan je hier graag meetings in met klanten als ondernemer of je werkt in loondienst en gaat een paar dagen per week thuis aan de slag. Door je kantoor in te richten met een ergonomisch bureau, een fijne bureaustoel en een goede internetverbinding. Hierdoor is de eerste stap nar een productieve werkomgeving meteen gezet.

Kies altijd voor een tuinkamer van een specialist

Een tuikamer koop je misschien maar een enkele keer in je leven. En dit betekent dat je wilt kunnen vertrouwen op kwaliteit en de tuinkamer moet haarfijn worden geïntegreerd in de tuin. Redenen genoeg om hiervoor een keer contact op te nemen met een specialist. Je weet hierdoor altijd zeker dat je kunt vertrouwen op deze kwaliteit en dat het ontwerp helemaal op maat wordt gerealiseerd. Maar ook de montage ervan is bij een expert in goede handen. Hierdoor kun je dus zeker zij van volledige ontzorging.

[Fotocredits - Iriana Shiyan © Adobe Stock]