Nederlands podcast hosting platform Springcast betreedt Europa

Podcast is één van de kanalen die steeds meer wordt ingezet bij de marketing van bedrijven. Podcasts genereren een enorme toegevoegde waarde aan je bedrijf want ze zorgen voor nieuwe loyale klanten. Springcast, aanbieder van privacyvriendelijke podcastoplossingen weet precies waar podcasten echt om gaat en heeft een platform ontwikkeld met faciliteiten voor podcast hosting, distributie en analytics. De founder van Springcast, Nico oud zegt : “Toen ik met mijn eigen podcast startte en de verschillende podcast hosting platformen onder de loop nam, frustreerde het mij dat ze stuk voor stuk podcasten als een losstaand marketingkanaal benaderden. En dat is het niet. Of dat zou het niet moeten zijn.”



Ambitie

Springcast heeft haar eerste kapitaalronde afgerond. De startup, momenteel actief op de Nederlandse markt, zal de kapitaalinjectie gebruiken voor productontwikkeling en om haar internationale groei te versnellen. Springcast heeft de ambitie om uit te groeien tot Europees marktleider door in te spelen op de tech- en privacywensen van de alsmaar groeiende Europese podcastmarkt.

Podcastmarkt

De wereldwijde podcastmarkt groeide de afgelopen jaren exponentieel. Waren er in 2018 wereldwijd ongeveer 525.000 podcasts, nu zijn dat er meer dan 2 miljoen. 1 Ook in Nederland is het medium niet meer weg te denken. Recent werd becijferd dat al bijna de helft van alle volwassenen in Nederland naar podcasts luistert. 2 Ter illustratie van de snelle groei: het aantal Nederlandse podcastluisteraars op Spotify groeide het afgelopen jaar met 85%. 3

Podcast hosting op Nederlandse bodem

Springcast verzorgt vanaf Nederlandse bodem podcast hosting, distributie en analytics voor overheden, bedrijven en organisaties in alle mogelijke sectoren. Steeds vaker zetten organisaties uit de publieke en private sector naast de openbare podcast, ook de private podcast in binnen hun marketing en communicatie strategie. Springcast biedt hiervoor gerichte maatwerkoplossingen, denk aan een eigen branded podcast app. Honderden bedrijven en organisaties maken dagelijks gebruik van het platform. Bekende bedrijven als Achmea, Adyen en Managementboek.nl, maar ook grote overheidsinstanties zoals het ministerie van BZK hosten hun podcast bij Springcast.

15 bekende investeerders

Recent rondde Springcast een kapitaalronde af met 15 bekende investeerders uit de venture capital wereld. De investeerders brengen naast financiële middelen een grote hoeveelheid ervaring mee uit de sectoren media, tech, human resources en finance. De kapitaalronde wordt door Springcast ingezet voor productontwikkeling en om de Europese groei-ambitie kracht bij te zetten.

Nico Oud, CEO en founder: “We zijn op een spannende reis, waarbij we iedere dag weer hetzelfde denken: hoe kunnen we onze klanten de beste podcast tools en oplossingen bieden om hen te ondersteunen bij het succesvol starten en schalen van hun podcast? We hebben ontzettend veel zin om Springcast naar het volgende niveau te brengen."