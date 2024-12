Laat je website groeien met backlinks: zo pak je dat aan

Je steekt elke dag heel veel tijd en liefde in je website, maar dat wordt niet beloond in de vorm van meer bezoekers of inkomsten? De manier om je website meer op het vizier te krijgen van bijvoorbeeld Google, en daarmee indirect dus ook meer mensen, dat is om je content te verrijken. Dat kun je bijvoorbeeld doen met beeld, maar ook met backlinks. Dit is wat dat is en vooral: hoe je ze gebruikt.

Backlinks

Je linkt waarschijnlijk in artikelen op je website wel eens naar eerder geplaatste artikelen op je website: linken ken je. Backlinks zijn daar een variant op. Zo is te lezen op Backlinks.nl: “Een backlink is een hyperlink van een andere website naar jouw website.” Als er bijvoorbeeld op DutchCowboys een linkje staat naar jouw pagina, dan denkt Google dat jouw pagina autoriteit heeft en belangrijk is. Hoe meer websites er naar jouw pagina linken, hoe belangrijker je blijkbaar bent. Google zet je website dan hoger in de zoekresultaten.

De grote vraag is natuurlijk: hoe zorg je dat andere sites naar jouw website linken? Heb je vrienden met bijvoorbeeld weblogs, dan kun je vragen om linkjes te ruilen. Jij plaatst daarbij op jouw site een linkje naar de site van je vriend en andersom. Dat gebeurt ook wel in het bedrijfsleven, zo helpen ondernemers elkaar. Een andere veelgebruikte manier om dit ‘linkbuilding’ voor elkaar te krijgen, dat is ervoor te betalen.

Daarin zijn meerdere smaken te kiezen. Je kunt bijvoorbeeld een website betalen om een linkje naar jouw site te plaatsen. Of je kunt een website betalen om een heel nieuw blog te schrijven dat misschien meer is toegespitst op het onderwerp van jouw site. Dat laatste is wel beter, want Google begrijpt context. Zet jij op een blog over vissen ineens een linkje naar een ballonvaartbedrijf, dan komt dat erg uit de lucht vallen. Staat het in een blog over bijzondere uitjes voor de zomer, dan is dat veel waardevoller.

Klik hier

Wat daarbij ook belangrijk is, dat is de tekst waarop het linkje is geplaatst. Veel mensen gebruiken dan ‘klik hier’ en zetten daar een linkje onder, maar eigenlijk is dat niet goed. Het is beter als duidelijker is waar je heenklikt, zoals: ‘lees meer over ballonvaarten’ met dan het linkje onder ballonvaarten. Er zijn ook zogeheten naked anchors waarbij een hele website wordt genoemd,inclusief de .nl. Een andere populaire tekst om te linken is een merk. Er zijn nog meer varianten, maar deze worden veel gebruikt.

Daarnaast is het goed om te weten dat er ook verschillen zijn in de achterliggende techniek achter die linkjes. Je hebt follow, no follow, sponsored en ugc backlinks. Dit zijn de verschillen:

Follow – Dit is een linkje dat gevolgd kan worden en waarbij Google dus weet dat je linkt

Nofollow – Wil je niet dat Google of andere zoekmachines die link meenemen in de beoordeling van je site, dan kun je het linkje nofollow maken.

Ugc: Dit staat voor user generated content en betekent bijvoorbeeld een forumreactie of een comment bij een artikel: iets dat door een lezer is gemaakt en niet door de eigenaar van de website.

Sponsored: is een linkje betaald, bijvoorbeeld omdat je met een bedrijf een overeenkomst hebt bereikt over het plaatsen van die link, dan kun je het door het een sponsored-label mee te geven kenbaar maken als betaalde advertentie. Ook dat is belangrijk voor zoekmachines om te weten bij het beoordelen van de waarde van de link.

Gerenommeerde sites

Tot slot is het aan te raden om voornamelijk backlinks te laten plaatsen op sites die hoog in Google ranken en/of van goede kwaliteit zijn. Dat maakt het linkje aanzienlijk waardevoller dan wanneer het op een blog staat waar toch al weinig mensen komen. Het nadeel is dat grote sites vaak veel geld willen ontvangen om naar jouw site te linken: ze weten dat ze enorm veel waarde toevoegen. Toch kan het veel waard zijn, dus bedenk goed of jij daarin wil investeren en let ook goed op de voorwaarden: hoe lang blijft zo’n link staan? Check ook het advies dat bijvoorbeeld linkbuildingplatforms hierover geven en kijk sowieso op dit soort sites om met bedrijven in contact te komen.