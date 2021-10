​Kun je anno 2021 nog steeds met een keycord aankomen?

Je kent het wel: je loopt op een zakelijke beurs en bij het ene kraampje krijg je een telefoon-popgrip met het logo van bedrijf x, bij bedrijf y volgt een USB-stick met zijn slogan en bedrijf z reikt je een keycord met hun slogan én hun logo aan. Bedrukte cadeautjes genoeg, maar zijn ze allemaal nog wel relevant. We slaan immers tegenwoordig dingen op in de cloud, zo’n popgrip hebben we allemaal wel en een keycord, waarom een keycord?



Een keycord is een soort veter zoals van je schoenen of een lint, maar dan langer en met een kliksysteem, plastic ring of sleutelhangerring eraan. Hierdoor kun je hem om je nek hangen met daaraan je sleutels of het ticket van het evenement waar je bent, al dan niet met naambordje. Je zal ze thuis niet zo snel gebruiken, maar juist op evenementen bieden ze een manier voor anderen om snel te weten wie je bent en waarvan je bent. Je kunt mensen zelfs in groepen onderverdelen, afhankelijk van hun keycord. Zo wordt een keycord ineens toch een felbegeerd item.

Keycord

Kortom, de keycord heeft zeker bestaansrecht. Ze zijn ook nog steeds enorm handig. Ze zijn er om bijvoorbeeld je ticket aan te hangen op de beurs, maar ook kunnen ze handig zijn om snel je sleutelbos te vinden in je tas: zodra je stof voelt, weet je dat je er alleen maar aan hoeft te trekken om je sleutels tevoorschijn te halen. Nu we weer naar kantoor gaan is een keycord ook handig om je druppel of toegangspas aan te hangen. Kortom, er is nog steeds genoeg reden om voor een keycord te kiezen.

Niet alleen vanuit gebruikersperspectief, maar ook als bedrijf. Zeker een keycord in de kleur van jouw huisstijl valt wel lekker op. Het voordeel van keycords is dat ze vrij licht zijn en dus makkelijk via de post kunnen worden gestuurd. Je maakt er bovendien meteen extra ambassadeurs mee: iedereen die met een draad om zijn nek loopt met jouw naam en slogan erop maken flink reclame voor je bedrijf. En bij de drager zelf wordt naamsbekendheid gecreëerd voor je bedrijf. Elke keer dat ze hem omdoen, zien ze de naam van je bedrijf en hierdoor ga je steeds vertrouwder voelen.

Vertrouwd

Je kunt niet veel verkeerd doen met een keycord, maar houdt er wel rekening mee dat er alsnog veel exemplaren in de prullenbak kunnen belanden. Het zijn echter de mensen die hem wel dragen die tellen, en dat zijn er bijvoorbeeld op evenementen enorm veel.

[Fotocredits - Monkey Business © Adobe Stock]