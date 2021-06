​Autobelettering: de do’s & don'ts

Online marketing is tegenwoordig niet meer weg te denken uit ons bestaan, zeker nu de coronacrisis steeds meer ondernemers online dwingt. Hierdoor lijkt offline marketing soms naar de achtergrond te verdwijnen, terwijl offline marketing zeker zo effectief kan zijn. Belettering op je auto is een goed voorbeeld van krachtige offline marketing. Wij vertellen je meer over de do's en dont's, zodat het beste resultaat behaald kan worden.



Effectieve vorm van reclame

Door bedrijfsauto's te laten bedrukken maak je onderweg effectief reclame voor jouw bedrijf. Deze manier van offline marketing wordt zowel gebruikt door grote bedrijven als door enthousiaste zzp'ers. Als je een bedrijfsauto hebt maak je hier al kosten voor, onder andere voor de aanschaf, de wegenbelasting en de autoverzekering. Je autoverzekering vergelijken kan de kosten wat drukken, maar aangezien je toch al kosten maakt kan het erg interessant zijn om je bedrijfswagen in te zetten als marketingtool. Het bedrukken van een bedrijfsauto is een effectieve manier om veel potentiële klanten te bereiken. Kies altijd voor een heldere afbeelding of een helder bedrijfslogo, dat groot genoeg is om van een afstand duidelijk te kunnen zien dat het om jouw bedrijf gaat. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een symbool te gebruiken om in een oogwenk duidelijk te maken wat je doet. Als je een bedrijfsauto leaset kan je deze doorgaans alleen laten bestickeren in het geval van financial lease.

Balans offline en online

Een duidelijk lettertype is ook belangrijk, samen met een helder logo of afbeelding. Pas op met sierletters. Deze kunnen er mooi uitzien, maar zijn van een afstand vaak niet goed leesbaar. Ook moeten ze wel passen bij je bedrijf. Aangezien veel mensen de bedrijfsauto op een afstandje langs zullen zien rijden, moet het van een afstand direct duidelijk zijn wat er op jouw voertuig staat. Een korte en krachtige boodschap werkt beter dan een lang verhaal. Kies voor een duidelijke incentive bij je boodschap. Bijvoorbeeld om meer mensen naar jouw website te krijgen. Hierdoor heb je maar weinig ruimte nodig op jouw auto en kan je in korte tijd de boodschap overbrengen. Doorgaans is het noemen van een aantal hoofdactiviteiten voldoende om de nieuwsgierigheid te prikkelen. Zorg dat niet slechts de naam van het bedrijf vermeld staat, want dan weten potentiële klanten nog altijd niet waar je bedrijf voor staat.

Juiste kleurcombinaties

Nu weet je waar de tekst aan moet voldoen. Denk ook goed na over hoe de belettering er uit gaat zien in combinatie met de kleur van je auto. Vaak komt belettering goed tot zijn recht op een witte of zwarte auto. Felle kleuren kunnen wat moeilijker zijn. Ga in dit geval op zoek naar een mooie en unieke kleurencombinatie die je niet vaak ziet. Hierdoor val je extra op in het verkeer. Uiteraard moeten de kleuren wel aansluiten bij jouw huisstijl.

[Fotocredits - funkwrap © Adobe Stock]