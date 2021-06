Insider en 4NG sluiten strategisch partnership

Growth Management Platform Insider en full-service digital agency 4NG sluiten een strategisch partnership om groei in Nederland te versnellen. Met Insider is 4NG in staat haar klanten gepersonaliseerde customer journeys aan te bieden, A/B-tests uit te voeren, sneller data te verkrijgen en gebruikers te converteren middels geïntegreerde functies zoals web push berichten, pop-ups, dynamische sticky bars en realtime berichten triggers.



"Onze uitgebreide personalisatie- en growth mogelijkheden versterkt online groei, creëert waarde voor consumenten en helpt eCommerce bedrijven belangrijke KPI’s zoals conversie ratio’s en gemiddelde orderwaarde door de gehele funnel te verbeteren met als doel een positieve ROI realiseren. Als full-service digital agency met een sterke focus op strategie, data, technologie en eCommerce hebben we in 4NG een perfecte partner gevonden. Wij zien een toenemende vraag naar individuele cross-channel oplossingen en kunnen samen met 4NG in deze vraag voorzien en tevens de groei van Insider in Nederland versnellen,” aldus Bas Drogtrop, Country Manager Benelux bij Insider.

Digitale groei

De focus van 4NG ligt op digitaal groeien en professionaliseren. Met een mix van expertises waaronder Growth Hacking, Conversion Rate Optimalisatie en Personalisatie, is een samenwerking tussen 4NG en Insider een zeer logische keuze.

“Wij zijn erg blij om Insider aan onze expertise toe te voegen waardoor 4NG een sterker full service kantoor wordt die zijn klanten op elke manier kan ondersteunen. Met Insider’s geavanceerde Al-gestuurde segmentatie- en personalisatie kunnen wij onze klanten meer bieden in het marketingproces. Daarnaast kan 4NG nu een volledige customer journey aanbieden waardoor wij onze klanten optimaal kunnen bedienen” aldus Bjorn Kellerman, Business Development Manager 4NG.