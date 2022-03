Insider bereikt Unicorn status na investeringsronde van $121 miljoen

In de afgelopen drie jaar is Insider exponentieel gegroeid in de Benelux, door samen te werken met enkele van de snelst groeiende e-commerce bedrijven in Nederland en België.

De consumenten van tegenwoordig hebben gemiddeld via zes of meer digitale kanalen contact met merken. Marketeers worden continu uitgedaagd om met klanten in contact te komen via hun voorkeurskanalen op het juiste moment op de juiste plaats. Het AI-aangedreven platform van Insider brengt de meest uitgebreide personalisatiemogelijkheden samen met opkomende berichtendiensten zoals WhatsApp, Facebook, RCS en SMS. Insider’s technologie brengt alle offline- en online data samen in een uniform platform waarmee zakelijke marketeers:

klantprofielen via verschillende kanalen en systemen koppelen om zo interesses en contactvoorkeuren te achterhalen

toekomstig gedrag voorspellen met een AI-aangedreven intentie-engine, zoals welke klantsegmenten waarschijnlijk zullen converteren, kopen en churnen

geïndividualiseerde, geoptimaliseerde ervaringen orkestreren en leveren aan klanten

De integratie van Insider neemt enkele minuten in beslag in plaats van maanden, waardoor marketeers minder afhankelijk zijn van interne IT-teams. Het platform stelt digitale marketeers in staat om groei via verschillende kanalen en in de hele funnel te stimuleren, van acquisitie tot activering, omzet en retentie (AARR), en heeft daarmee invloed op ROI-statistieken zoals conversieratio, CAC, LTV en gemiddelde bestelwaarde.

Met deze financiële mijlpaal wordt Insider één van de weinige door vrouwen geleide SaaS-unicorns ter wereld. Het bedrijf heeft een consistente, snelle groei bereikt en is volgens Crunchbase één van de top 9 B2B SaaS-unicorns wereldwijd: de vijfde grootste B2B SaaS-unicorn in de VS, de vierde in Europa, de tweede in Azië en de eerste in Latijns-Amerika.

“We hebben de afgelopen drie jaar een uitzonderlijke ontwikkeling doorgemaakt, waarbij we 3x groei hebben gerealiseerd. In dezelfde periode groeide ons wereldwijde team met 300% en ook ons klantenbestand blijft groeien", aldus oprichter en CEO Hande Cilingir. “Na onze succesvolle uitbreiding in Azië, Europa en LATAM zullen we dit momentum op de Amerikaanse markt voortzetten. We zijn software partner van toonaangevende wereldwijde merken zoals Samsung, GAP, MAC en Santander. Momenteel zijn we zeer gefocust om Insider naar andere markten te brengen en de nummer één keuze te worden voor elke marketeer op deze planeet.”