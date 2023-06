​Hoe werkt een zakelijke aansprakelijkheidsverzekering?

De meeste Nederlanders hebben een particuliere aansprakelijkheidsverzekering afgesloten. Hiermee zijn zij verzekerd voor schade die ze bij anderen aanrichten. Schade die tijdens je werk ontstaat valt alleen niet binnen de dekking. Heb je een eigen bedrijf en wil je voorkomen dat je alle schade zelf moet vergoeden als je aansprakelijk gesteld wordt? Dan biedt een aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven (AVB) uitkomst. Als deze verzekering nieuw voor je is, wil je hier waarschijnlijk eerst wat meer over weten voordat je hem afsluit. Daarom vertellen wij je in deze tekst hoe een zakelijke aansprakelijkheidsverzekering werkt.

Waar ben je voor verzekerd?



Net als voor iedere andere verzekering kost een zakelijke aansprakelijkheidsverzekering ook geld. Je draagt namelijk iedere maand premie af als je deze verzekering afsluit. Daarom wil je waarschijnlijk eerst weten waar je precies voor verzekerd bent voordat je een AVB afsluit. Kort door de bocht dekt deze verzekering schade die je per ongeluk aanricht als je aan het werk bent. Niet alleen schade aan personen valt binnen de dekking, maar ook schade aan spullen van een ander. Ontstaat er schade door producten die je maakt, verkoopt, importeert of levert? Dan ben je ook verzekerd. Daarnaast ben je verzekerd voor eventuele letselschade die ontstaat als iemand voor je aan het werk is.

De dekking van een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering is behoorlijk uitgebreid, maar het is niet zo dat een verzekeraar altijd geld uitkeert. Zo heeft het bijvoorbeeld geen zin om bij je verzekeraar aan te kloppen als spullen van jouw bedrijf beschadigd zijn. Ook de eventuele kosten die je maakt als je werk opnieuw moet doen worden niet vergoed. Tot slot ben je niet verzekerd voor schade die wordt aangericht door een motorrijtuig of e-bike met kenteken.

Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering uitbreiden

Ondanks dat een zakelijke aansprakelijkheidsverzekering in Nederland niet verplicht is, zijn er veel bedrijven die zich toch verzekeren voor aansprakelijkheid. Dit kun je doen door voor de standaard bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering te kiezen, maar deze biedt niet altijd uitkomst. Zo wordt schade door een beroepsfout bijvoorbeeld niet standaard vergoed. Gelukkig kun je een zakelijke aansprakelijkheidsverzekering uitbreiden met beroepsaansprakelijkheid.

Wil je schade door een beroepsfout of verkeerd advies meeverzekeren? Breid je AVB dan uit met een beroepsaansprakelijkheidsverzekering. Hiermee ben je namelijk ook verzekerd voor financiële schade bij je opdrachtgever door een beroepsfout. Schade door advies over investeringen en beleggingen, schade door software die je ontwikkelt of bouwt en schade door gebruik van intellectueel eigendom van een ander valt niet binnen de dekking van een beroepsaansprakelijkheidsverzekering. Voor sommige beroepen is deze aanvullende verzekering overigens verplicht. Als advocaat, financieel adviseur en architect kun je bijvoorbeeld niet om een beroepsaansprakelijkheidsverzekering heen.

Zo sluit je een zakelijke aansprakelijkheidsverzekering af

Iedere ondernemer doet er goed aan om een zakelijke aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten. Je betaalt weliswaar premie voor deze verzekering, maar deze kosten wegen niet op tegen de kosten van een schadeclaim. Heb je nog geen AVB? Wacht dan niet te lang met het afsluiten, want voor je het weet richt je schade aan tijdens je werk.

Wie een zakelijke aansprakelijkheidsverzekering af wil sluiten, hoeft hier tegenwoordig de deur niet meer voor uit. Bij de meeste verzekeraars kan dit namelijk online. Je kiest welke risico’s je verzekert, vult je gegevens in en verstuurt de aanvraag. Hierdoor duurt het nooit lang voordat je verzekerd bent voor zakelijke aansprakelijkheid.

[Fotocredits - winterimages © Adobe Stock]