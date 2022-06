​Waar staat AVP voor?

Het kan maar zo gebeuren dat je een eigendom van een ander beschadigt. Een ongeluk zit immers in een klein hoekje. Het maakt niet uit hoe de schade is ontstaan, maar in ieder geval ben je wel aansprakelijk als je iemand anders zijn spullen hebt beschadigd. Om deze reden is het verstandig een AVP af te sluiten. Dit is de zogenaamde aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren. Deze verzekering dekt de schadeclaims als je iemand zijn spullen kapot hebt gemaakt, maar ook als iemand letsel oploopt door jouw schuld.



Aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren

AVP is dus de afkorting voor ‘aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren’. Hoewel het niet verplicht is in Nederland om zo’n verzekering te hebben, is het beter om wel zo’n verzekering af te sluiten. Als je per ongeluk iemand zijn smartphone kapot maakt doordat je erop bent gaan zitten, kan diegene jou aansprakelijk stellen voor de schade. Bij veel ongeluk is de smartphone vrij prijzig in de aanschaf en kan het je zomaar duizenden euro’s gaan kosten.

Dat bedrag loopt nog verder op als iemand gewond raakt door je eigen schuld. Je bent dan aansprakelijk voor degene zijn verwondingen en moet daarom de schade vergoeden. Als de schadeclaim binnenkomt, is het vaak even slikken. Dit bedrag kan namelijk aanzienlijk oplopen. Daarom is het verstandig toch een AVP af te sluiten.

Waarom een AVP afsluiten?

In Nederland is het afsluiten van een AVP niet verplicht. Maar toch is het verstandig dit wel te doen. Als jij - of je kinderen - iets stukmaken, kan het zijn dat de bezitter van de spullen je aansprakelijk stelt. En dat kan best prijzig worden als je zoontje van vier een dure vaas van tafel heeft gegooid. Bovendien kunnen er situaties zijn waarbij je per ongeluk iemand hebt verwond. De zorgverzekeraar van degene weigert uit te keren en adviseert het slachtoffer jou aansprakelijk te stellen. Dit noemen we letselschade. Dat betekent dat je meestal zelf opdraait voor de kosten van de medische behandelingen. Zeker als iemand blijvend invalide wordt, kan de letselschade aanzienlijk in de papieren lopen.

Een AVP is om deze reden eigenlijk onmisbaar. Welke AVP je nodig hebt, is afhankelijk van je gezinssituatie.

Een aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren kiezen

Je bent overtuigd van het nut van een AVP en wilt graag een polis afsluiten. Daarbij kun je meestal kiezen uit twee soorten AVP’s. Dit zijn de alleenstaandendekking of gezinsdekking. Heb je geen gezin? Dan kun je kiezen voor de alleenstaandendekking. Omdat de kans op ongelukken kleiner is, is de premie van een dergelijke polis vaak ook iets goedkoper. Maar kies je voor een gezinsdekking? Dan zijn je echtgenoot of geregistreerd partner meeverzekerd. Heb je alleen een relatie? Dan is het beter om beiden een alleenstaandendekking af te sluiten. Je minderjarige kinderen zijn op een gezinsdekking wel meeverzekerd. Dat geldt zelfs als je kinderen niet meer thuis wonen. Zelfs als je schoonouders of grootouders bij je inwonen, zijn deze personen gedekt tegen schadeclaims onder de AVP van het gezin.

Heb je een alleenstaandenpolis? Dan heb je vaak meer dekking dan je denkt. Krijg je bijvoorbeeld iemand te logeren of heb je een huisdier? Dan is schade veroorzaakt door deze personen en dieren ook meeverzekerd binnen de AVP.

De AVP heeft een beperkte dekking

Let wel: de aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren (AVP) heet een beperkte dekking. Rijd je iemand aan met je motor of auto? Dan kan diegene je daarvoor aansprakelijk stellen. De AVP biedt daarvoor geen dekking. Je moet daarvoor de zogenaamde Wam-verzekering afsluiten. Deze verzekering is wettelijk verplicht, in tegenstelling tot de AVP.

Als je met opzet spullen van iemand kapot maakt, wordt dit niet vergoed. Gooi je in een boze bui iemand zijn smartphone tegen de muur, dan zal de verzekeraar deze niet vergoeden. Houd er rekening mee dat het wel of niet hebben van dieren van invloed is op de premie. Maar het maakt bij een gezinsdekking niet uit of je één of vier kinderen hebt. Je kunt bij sommige verzekeraars ook kiezen voor een vrijwillig eigen risico. Op die manier krijg je korting op de maandelijkse premie.

[Fotocredits - winterimages © Adobe Stock]