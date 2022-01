Hoe houd je overzicht in jouw vastgoed?

Als je meerdere panden in je bezit hebt, kan het lastig worden om het overzicht te behouden. Certificaten, contracten, onderhoud en rendement; met meerdere panden kan het al snel veel werk worden om alles goed bij te houden. In dit artikel geven we een aantal tips om je hiermee te helpen. Dus, hoe houd je het overzicht in jouw vastgoed?

Neem iemand in dienst voor het beheer van je panden

Een optie om de grip op je portefeuille terug te krijgen is om iemand in dienst te nemen die het beheer van je panden op zich neemt. De taken die deze persoon het beste op zich kan nemen zullen natuurlijk verschillen per scenario. Dit is een vraag die je zelf waarschijnlijk het beste kunt beantwoorden. Deze optie is echter minder interessant voor particuliere beleggers met weinig panden, aangezien het wel aardig wat extra kosten met zich mee kan brengen. Het wordt waarschijnlijk pas interessant om iemand in dienst te nemen als je veel panden beheert, of van plan bent om het een stuk serieuzer aan te gaan pakken. Door iemand in dienst te nemen wordt alles een stuk bedrijfsmatiger en daar zit misschien niet iedereen op te wachten.

Maak gebruik van vastgoedbeheer software

Er zijn meer particuliere beleggers en bedrijven die hetzelfde probleem ervaren. Met veel panden zijn er een hoop zaken die geregeld en onderhouden moeten worden, en uiteindelijk beginnen dingen door elkaar heen te lopen. Om dit probleem op te lossen is er tegenwoordig speciale software voor vastgoedbeheer verkrijgbaar. Met deze software breng je orde in je vastgoeddossier en creëer je uiteindelijk meer waarde. Een simpel voorbeeld van wat dergelijke software voor je kan doen is het opvolgen van openstaande betalingen. Handmatig betalingen van je huurders bijhouden kan al snel veel papierwerk opleveren en veel aandacht eisen. De software kan vaak ook berichten sturen naar de huurders, wat meer overzicht creëert in je communicatie.

Verkoop panden die te veel aandacht eisen

Deze tip is misschien minder voor de hand liggend, maar moet zeker benoemd worden. Als een bepaalde belegging te veel tijd en aandacht vereist en ervoor zorgt dat het overzicht kwijt raakt, kan het waardevol zijn om deze af te stoten en je winst te nemen. Door een pand dat te veel tijd vereist af te stoten, krijg je gegarandeerd een beter overzicht van je andere panden. Bovendien kun je op zoek gaan naar een nog interessante investering, waardoor je het rendement van je beleggingen wellicht verder kunt opkrikken. Verkopen is misschien iets wat je liever niet doet, maar als je anders de grip verliest op jouw vastgoeddata kan het je wel veel opleveren.

[Fotocredits - Yasonya © Adobe Stock]