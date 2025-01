Hoe een maatwerk website jouw marketingstrategie kan ondersteunen

Je kunt natuurlijk voor een WordPress kiezen zoals de rest van de wereld. Je komt er ver mee, maar je kunt niet alles doen wat je maar wil. En als je dat wel wil kunnen, dan moet je daar vaak veel geld tegenaan gooien. Waarom niet meteen kiezen voor een maatwerk website? Dan kom je veel eerder tot een oplossing die jouw bedrijf op het lijf is geschreven.

Maatwerk website

Dat hoeft niet alleen wanneer je een nieuwe website wil gaan maken. Een maatwerk website is juist heel goed als je een bestaande website hebt waarop je bijvoorbeeld door de bomen het bos niet meer ziet. Er staat allemaal verouderde informatie op, of gewoon een jungle aan blogs waarop je zelf totaal geen overzicht meer hebt. Hoe kun je dan van je bezoekers verwachten dat zij wel begrijpen wat de essentie is van je bedrijf?

Dat is waarschijnlijk sowieso de nummer een reden waarom je website zo belangrijk is voor je marketingstrategie: als je je strategie duidelijk in beeld hebt, dan bouw je je site daaromheen. En dan niet 10 websites omdat elke afdeling of dependance zijn eigen plekje op het internet wil claimen. Een website waar je klanten alles kunnen vinden op een prettige manier. En niet alleen je klanten: ook Google wordt er erg blij van als je website een goede structuur hebt. Dat zou de zoekmachine zomaar kunnen belonen met een hogere ranking in de zoekresultaten.

Een veelgehoorde zorg over een maatwerk website is dat je het een keer laat maken en het dan ten eerste moeilijk is om nog aanpassingen te doen en ten tweede onmogelijk is om er nog dingen aan toe te voegen. Dat is absoluut niet waar: met maatwerk kan ook daarmee rekening worden gehouden, alleen moet je dat goed afspreken met het bedrijf waarmee je in zee gaat voor je website.

Tijd besparen

Vooral is het fijn dat je met een maatwerk website niet zelf het hele wiel hoeft uit te vinden. Je hoeft niet urenlang research te doen op het internet, want de experts van het marketingbureau hebben dit al voor je gedaan. Zij delen juist hun expertise met jou, zodat jij niet alleen veel tijd bespaard bij het bouwen, maar ook bij de hele periode daarvoor en dat scheelt zoveel tijd en onzekerheid. Bovendien kun je ook meteen profijt halen uit de tips met betrekking tot content: hoe zorg je dat Google je website ‘leuker’ gaat vinden en dus hoger in de zoekresultaten voorbij laat komen, zodat potentiële klanten je op hun beurt ook weer eerder kunnen vinden? Daar kan iedereen wel een handje bij gebruiken en is ook mogelijk als je een bureau inschakelt om je te helpen bij je website. Sterk je verhaal over de bühne krijgen, daar mag je best hulp bij vragen.

