Fintech onderneming gestart? Zo trek je personeel aan

Heb je geen idee hoe je werknemers kunt verleiden om voor je beginnende fintechbedrijf te werken? Niet getreurd; je bent niet de enige die zich zo voelt. Omdat fintech zo'n jonge en zich snel ontwikkelende sector is, kan het een uitdaging zijn om gekwalificeerde werknemers te werven om openstaande posities in je bedrijf in te vullen.



Maar er is geen reden tot paniek, want je kunt een groot aantal dingen doen om je bedrijf aantrekkelijker te maken voor mensen die misschien bij je willen werken. Bekijk onze tips hieronder!

Zorg ervoor dat je werkplek stimulerend en vol nieuwe ervaringen is

Je medewerkers moeten het gevoel hebben dat ze hun vaardigheden voortdurend ontwikkelen en hun takenpakket uitbreiden. Ze moeten de kans krijgen om nieuwe mogelijkheden aan te pakken en oplossingen te vinden voor problemen die zich voordoen in de sector of intern.

Bevorder een gunstige cultuur

Zorg ervoor dat de cultuur van je organisatie er een is die zowel personeel van hoge kwaliteit aantrekt als behoudt. Dit omvat het bieden van een werkplek die samenwerking en ondersteuning aanmoedigt, open communiceren en alle werknemers gelijk behandelen. Werkgevers zien vaak het belang van het creëren van een positieve werkcultuur over het hoofd. Een positieve werkcultuur kan toptalent aantrekken en helpen werknemers te behouden. Het kan ook de productiviteit en het moreel van de werknemers verbeteren.

Er zijn een paar belangrijke dingen die je kunt doen om een positieve werkcultuur te creëren:

Communiceer de visie en waarden van je bedrijf aan de werknemers.

Moedig werknemers aan om feedback en suggesties te geven.

Bied concurrerende vergoedingen en voordelenpakketten.

Bevorder samenwerking en teamwerk tussen werknemers.

Moedig de ontwikkeling en groeimogelijkheden van werknemers aan.

Zorg voor lonen en extraatjes die gelijk zijn aan die van soortgelijke bedrijven

Het is nu eenmaal een feit dat loon en andere werknemersvoordelen een belangrijke rol spelen bij zowel de werving als het behoud van werknemers. Zorg voor een concurrerend beloningspakket voor werknemers door voordelen op te nemen zoals een ziektekostenverzekering, pensioenspaarprogramma's en andere stimulansen.

Maak mogelijkheden voor professionele vooruitgang beschikbaar

Je medewerkers moeten het gevoel hebben dat er ruimte is voor vooruitgang in hun carrière binnen je organisatie. Dit biedt mogelijkheden voor loopbaanontwikkeling en kansen om deel te nemen aan opleidings- en trainingsprogramma's.

Stel een aantrekkelijke en informatieve vacaturetekst op

Op zoek naar medewerkers? Dan kun je via platforms als Striive vinden wat je zoekt! Als je een vacaturetekst maakt, wil je ervoor zorgen dat deze aantrekkelijk en informatief is. Hier zijn enkele tips om je daarbij te helpen:

Gebruik sterk taalgebruik dat de functie nauwkeurig weergeeft.

Houd de toon casual en conversationeel.

Gebruik opsommingstekens of lijsten om belangrijke informatie te benadrukken.

Gebruik afbeeldingen of video's om visuele interesse toe te voegen.

Zorg ervoor dat je je advertentie proef leest voordat je hem plaatst.

De locatie van je bedrijf is en blijft belangrijk

Wat betreft het werven van personeel heeft je fintech bedrijf een streepje voor als het in een grote metropool ligt in plaats van in een kleinere stad. Maar zelfs als je bedrijf niet in een belangrijke metropoolregio ligt, zijn er toch methoden om het voor potentiële werknemers een aantrekkelijke werklocatie te maken. Je zou bijvoorbeeld keuzes kunnen bieden voor thuiswerken of andere flexibele werkregelingen.