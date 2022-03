Nieuwe fintech voor zakelijke leningen: Creddo

Nederland is een nieuwe fintech rijker. De Zweedse fintech voor zakelijke leningen, Creddo, heeft haar platform in Nederland geïntroduceerd. Met dit nieuwe platform is het mogelijk om in vier eenvoudige stappen verschillende offertes voor een zakelijke lening aanvragen. Het bedrijf hekelt al langer de manier waarop ondernemers met veel moeite een zakelijke lening in Nederland kunnen aanvragen. Volgens het bedrijf was het voor particulieren beduidend gemakkelijker om een lening aan te vragen. Ondernemers werden opgezadeld met veel papierwerk en waren uren kwijt aan het voldoen van de aanvraag.

Zakelijk lenen gemakkelijk gemaakt

Het lening van een geldbedrag voor een onderneming is met de komst van de nieuwe Zweedse fintech een stuk eenvoudiger. Volgens het bedrijf is het vreemd dat consumenten wel in een paar klikken leningen kunnen vergelijken, terwijl dat voor ondernemers ‘onnodig ingewikkeld’ is. Creddo vindt dan ook dat financiering van onmisbare waarde is voor een onderneming. Om die reden komt het bedrijf met een platform waarmee het mogelijk is binnen een aanvraag van 5 minuten meerdere zakelijke kredietverstrekkers met elkaar te vergelijken. Op die manier is het gemakkelijker om de beste bedrijfsleningen te vinden.

Dat betekent dat Creddo zelf geen leningen verstrekt, maar alleen een platform biedt om ondernemers een beter overzicht te geven van welke kredietverstrekkers er specifiek geïnteresseerd zijn om een lening aan een onderneming te verstrekken. Zo is het mogelijk de zakelijke kredieten van alle partners van de Zweedse fintech met elkaar te vergelijken.

Passend bij de onderneming

Aandeelhouder Floris van Vredendaal legt het uit: “Het aanvragen van een zakelijke lening was in Nederland langere tijd een tijdrovend karwei. Maar doordat ondernemers na het invullen van de aanvraag bij Creddo binnen 24 uur een overzicht krijgen en dan de keuze kunnen maken voor een investeerder die past bij de doelstellingen en ambities van het bedrijf, is er een betere aansluiting op de onderneming.” Daarmee kunnen groene en duurzame ondernemers bijvoorbeeld een zakelijke lening vinden die bij hun bedrijf past.

Starters een kans geven

Vooral starters lopen soms tegen de starre houding van kredietverstrekkers aan. Zonder jaarcijfers is het vaak niet mogelijk om aan een zakelijke lening te komen. Dat verandert met de komst van het vergelijkingsplatform. Creddo heeft namelijk ook partners die niet kijken naar jaarcijfers over de afgelopen drie jaar. In plaats daarvan is het mogelijk om een overzicht van de transacties van de zakelijke rekening aan te leveren. Zo krijgen financierders een beter inzicht van de cashflow van een startende ondernemer.

MKB’ers met verstand van fintech

Het Zweedse fintech bedrijf heeft zelf ook ervaring met hoe het is om ondernemer te zijn. Het bedrijf werd in het Scandinavische land opgericht door een club van ondernemers die actief zijn in het MKB. Zij hebben specifieke kennis van fintech. Op die manier weet het bedrijf wat er speelt in de wereld van kleine en middelgrote bedrijven. “Creddo wil juist de mensen in deze wereld een kans bieden om meer mogelijkheden te krijgen en te profiteren van wat de digitale toekomst heb kan brengen”, zo stelt Van Vredendaal.

Offertes zijn vrijblijvend

“Ondernemers hoeven verder niet bang te zijn om een aanvraag in te vullen. De offerte is namelijk geheel vrijblijvend. Als je besluit om geen zakelijke lening af te sluiten, zit je nergens aan vast. Je hoeft er ook niet voor te betalen. Het gebruik van de dienst is volledig gratis en niet bindend”, verzekert de aandeelhouder Van Vredendaal.

Bij een aanvraag bepaalt de ondernemer zelf hoeveel geld hij wil lenen en wat de looptijd van de lening is. Na het invullen van een aantal noodzakelijke gegevens ontvangt de aanvrager binnen 24 uur al offertes van geïnteresseerde financierders. Als de aanvraag volledig rond is, volgt er een vlotte en snelle uitbetaling. “Dit is echt anders dan hoe andere individuele kredietverstrekkers werken.” Verder is het gebruik van de diensten van de nieuwe fintech volledig gratis. Creddo ontvangt een commissie als een aanvrager een zakelijke lening afsluit. Daarom worden er geen advertenties getoond en blijven gegevens van de aanvrager alleen tussen Creddo, de aanvrager en de financierder.

[Fotocredits - putilov_denis © Adobe Stock]