Ferrari-dealer Kroymans neemt Ferrari Antwerpen over

Ferrari-dealer Kroymans uit Hilversum is tot overeenstemming gekomen met de aandeelhouders van Ferrari FMA inzake de overname van de Sales & After Sales-activiteiten in de regio Antwerpen.

Ferrari FMA

Ferrari FMA is een officiële Ferrari-dealer met een rijke historie. De onderneming was ooit onderdeel van de Belgische importeur Garage Francorchamps die werd opgericht in de jaren ‘50 van de vorige eeuw. Het bedrijf wordt sinds 2004 geleid door Guy Fawe, die vorig jaar zijn 40-jarige Ferrari-jubileum beleefde. Samen met de rest van het team van FMA blijft hij actief binnen het bedrijf.