FCA roept werkgevers op om pandemie en files tegen te gaan

Deze oproep wordt gedaan door Fiber Carrier Association (FCA), de branchvereniging voor onafhankelijke glasvezel carriers. De ANWB constateerde dat na 10 maart 2020 de files direct sterk afnamen nadat het advies door de overheid was gegeven om thuis te werken inde pandemie. Daarnaast bleek uit onderzoek van I&O Research dat het thuiswerk het voordeel geeft dat je minder hoeft te reizen.

FCA

Tijdens de lockdown heeft FCA gezien dat de Nederlandse digitale infrastructuur van grote maatschappelijke meerwaarde is. Niet alleen konden honderdduizenden kinderen vanuit huis digitaal ‘naar school’, ook kregen miljoenen Nederlanders te maken met een digitale werkomgeving vanuit huis. Er werd dan ook volop gebruikgemaakt van de digitale snelweg van nationale en internatiobale glasvezelverbindingen.

ANWB

De ANWB constateerde al dat de verkeersfiles in 2020 met 63% waren afgenomen. Ondanks de meest recente coronacijfers en het advies van de overheid om minimaal de helft van de tijd thuis te werken, zijn er al weer lange files op de weg. Het resulteerde dinsdag 12 novemeber 2021 tot de drukste ochtendspits van dit jaar met 759 kilometer file. En er wordt de komende tijd nog meer drukte verwacht.

I&O research

Volgens het onderzoek van I&O research van oktober 2021 (Thuiswerken en minder reizen : een blijvende wens van werkend NL) blijkt dat minder reizen en flexibele werktijden een drijfveer zijn om thuis te (willen) werken. Het onderzoek laat ook zien dat het voor vier op de tien Nederlanders mogelijk is om hun werk ook thuis uit te voeren. Op langere termijn kan het thuiswerken ook zorgen voor een reductie van CO2 uitstoot, minder files en veiliger verkeer.

Digitale economie

We moeten daarom thuiswerken blijven zien als een goed alternatief. Mede dankzij de sterke connectiviteit en betrouwbare glasvezelnetwerken hebben we tijdens de lockdown de (digitale) economie draaiende te kunnen houden. Daardoor is er ook veel minder economische schade ontstaan. Op dit moment vallen de files nog mee, maar met de wintermaanden en bijbehorend onstuimig weer in het verschiet vinden wij van de FCA het belangrijk om thuiswerken te blijven stimuleren. We roepen werkgevers dan ook op deze ruimte aan medewerkers te blijven bieden, zodat we samen de pandemie en files tegen kunnen gaan