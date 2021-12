Een nieuw en uniek concept in de wereld van mondzorg

Mondverzorgingsproducten zijn er in alle soorten en maten. Nieuw in de wereld van de mondzorg is het flexibele abonnement van Glunder, waarmee mensen de gewenste producten altijd in huis hebben. Met 150 tot 200 verzendingen per week heeft het concept zich inmiddels bewezen. In samenwerking met specialisten helpt Glunder steeds meer klanten bij hun dagelijkse mondverzorging.

Een helder concept

Het concept van Glunder is helder: met complete pakketten en een unieke naleverservice hebben klanten altijd alles in huis voor hun dagelijkse mondverzorging. Van tandenborstels en tandpasta tot ragers en mondspoeling. Met een ruim assortiment A-merken levert Glunder de beste producten aan huis. Klanten bepalen zelf de frequentie. De abonnementen van Glunder zijn bovendien maximaal flexibel. Want iedereen weet: flexibele abonnementsvormen zijn niet meer weg te denken uit ons dagelijks leven.

Uniek in de markt

Glunder is in 2021 opgericht door de broers Ramon en René van Soelen, vanuit hun eigen dagelijkse behoeftes én veelgehoorde irritaties van anderen om hen heen. Ramon van Soelen: “Regelmatig poetsten wij met een verouderde tandenborstel of maakten we te lang gebruik van dezelfde ragers. Dit moet anders, dachten wij. In markt de bleek nog geen concept te bestaan waarin je eens in de zoveel weken alle mondverzorgingsproducten ontvangt die je graag en vaak gebruikt. Reden voor ons om dit concept te ontwikkelen.” René van Soelen: “Het gemakkelijk maken en flexibiliteit bieden, waren belangrijke uitgangspunten voor ons.”