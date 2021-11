Een iconische Black Friday

In de Verenigde Staten wordt is Black Friday inmiddels een traditie geworden op de dag na Thanksgiving. Het luidt het begin van het seizoen van kerstinkopen aan. En hoewel voor ons de benaming Thanksgiving bekender is, vieren wij dit nog niet in grote mate maar is Black Friday door de commerciële bedrijven en haar consumenten omarmd sinds 2015.

Omarmd door de consumenten

En dat het omarmd wordt door de consumenten kunnen we zien aan de verkoopcijfers van diverse bedrijven. Het mannenmodemerk Icon behaald de maand November een omzet die gelijk staat aan de halve jaaromzet van heel 2020. Daarmee verkocht het deze maand eveneens meer dan in het gehele voorgaande kwartaal. Voor het eerst bracht het merk bovendien ook een collectie “top wear” uit, waarvan het in de week voorafgaand aan Black Friday nieuwe shirts en polo’s lanceerde.

verbreken eigen verkooprecords

“Sinds de lancering van ICON. AMSTERDAM in 2018 verbreken we ieder jaar onze eigen verkooprecords”, blikt oprichter en CEO Samuel Onuha terug. “Vorig jaar gebeurde dat op Black Friday, dit jaar sneuvelde dat record alweer en gingen we daar afgelopen week élke dag overheen, op bijna alle dagen zelfs met dubbele cijfers.” Onuha en zijn team hebben dan ook groot ingezet op de actieperiode rond Black Friday, die inmiddels meerdere dagen beslaat, met billboards rond Amsterdam, de lancering van de nieuwe collectie en een 24 uur durende pre-sale.

Voor het eerst ook top wear

De nieuwe collectie bestaat uit circa dertig items, waarvan een tiental stukken top wear zijn. Deze zijn stapsgewijs gelanceerd. “De zes shirts en polo’s die we vorige week maandag als eerste hebben uitgebracht, hebben een luxe design en sluiten perfect aan op broeken die we al aanboden”, legt Onuha uit. “Daardoor kunnen klanten onze kleding combineren en outfits zelfs als complete sets kopen, waar al vaak toe is verzocht.” Op een poll met de vraag of ICON. AMSTERDAM ook bovenkleding aan de collectie moest toevoegen, antwoordde via sociale media zelfs 97 procent van de respondenten met een volmondig ‘ja’.

Ook de rest van de najaarscollectie is in de afgelopen maand geleidelijk gelanceerd. Deze bestaat naast bovenkleding uit de gebruikelijke comfortabele en tegelijkertijd stijlvolle jeans-, vrijetijds- en pantalonbroeken, veelal met een stretch en muscle fit pasvorm.

Spaarzaam met exclusieve kortingsacties

ICON. AMSTERDAM leidde Black Friday in met een exclusieve pre-sale. Op maandag 22 november hadden enkel bezoekers die zich vooraf hadden aangemeld toegang tot de website van ICON. AMSTERDAM. Wie over het correcte wachtwoord beschikte, kreeg 24 uur exclusief toegang tot producten die voor anderen pas een dag later beschikbaar waren. Hiervan maakten meer dan 10.000 kopers gebruik. Voor het merendeel waren dit loyale, terugkerende klanten.



“Wie ons kent, weet dat wij niet tot nauwelijks aan kortingsacties doen”, licht Samuel Onuha toe. “Voor Black Friday maken wij echter jaarlijks een uitzondering en geven we extreme kortingen.” In deze periode gaat het dan ook hard met de voorraad. “Klanten weten dat ze zulke hoge kortingen niet meer gaan terugzien, maar beseffen tegelijkertijd dat tienduizenden anderen hen voor willen zijn”, aldus Onuha. “Door trouwe klanten eerder toegang te geven tot de sale en de nieuwe collectie, belonen we hun loyaliteit.”