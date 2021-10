E-mails in een slim kortetermijngeheugen om snel opnieuw te verzenden.

In veel bedrijven is het vaak moeilijk om overzicht te houden over werk en documenten. Retarus zorgt voor een goede oplossing voor ieder bedrijf en voegen daar nu ook de nieuwe oplossing Trace & Recover aan toe, een aanvulling op de Retarus Transactional Emial. Deze slaat de tranactionele e-mails op in een slim kortetermijngeheugen, zodat medewerkers in bijvoorbeeld het service- of contactcentrum de e-mails indien nodig op elk moment eenvoudig opnieuw kunnen verzenden. Met name bedrijven met complexe applicaties en workflows besparen daardoor tijd en kosten, en zij profiteren tevens van een aanzienlijk hogere klanttevredenheid. Als onderdeel van het modulaire Retarus Secure Email Platdform is de nieuwe dienst per direct beschikbaar.

Extra beveiliging voor applicatieverkeer

Met retarus Trasactional Email versturen bedrijven grote hoeveelheden geautomatiseerde e-mails rechtstreeks vanuit bedrijfsapplicaties via de Retarus Enterprise Cloud, zonder hun eigen e-mailinfrastructuur te belasten. De innovatieve Trace & Recover-service van Retarus vormt een extra beveiliging voor dit applicatieverkeer. De nieuwe dienst kan worden gebruikt wanneer “verloren” transactieberichten snel en gemakkelijk door de medewerkers moeten worden gevonden en opnieuw moeten worden verzonden, terwijl dit niet rechtstreeks in het systeem mogelijk is, of alleen met buitengewone inspanningen kan worden gerealiseerd. Een praktisch voorbeeld is het geval waarin een klant het benodigde afhaalbewijs voor goederen die via “Click & Collect” zijn besteld niet bij zich heeft in de winkel. Vanwege de uiterst complexe applicatiestructuur met talrijke workflows en toegangsbeperkingen, kunnen de medewerkers van het servicecenter de benodigde e-mail niet opnieuw genereren in de applicatie – althans niet zonder heel veel uitzoekwerk of zonder de oorspronkelijke bestelling helemaal opnieuw te plaatsen. Hetzelfde geldt voor documenten zoals garantiebewijzen of facturen, die om boekhoudkundige redenen niet zomaar opnieuw kunnen worden uitgegeven.