​Digitale Sales-kamers van Shopware brengen e-commerce en sales bij elkaar

Shopware heeft Digital Sales Rooms, dit zijn digitale Sales-kamers die volgens het bedrijf een ideale samensmelting zijn voor e-commerce en sales. Dit is hoe deze digitale kamers in hun werk gaan en wat jij er met jouw bedrijf aan kunt hebben.



Shopware

Er is nog een lange weg te gaan voordat de online shopervaring ook maar enigszins lijkt op de offline shopervaring: je mist toch dat persoonlijke praatje, het kunnen aanraken van de kleding, enzovoort.

Volgens Michel Willems, mede oprichter van Shopware partner H1 Webdevelopment maakt Shopware die afstand tussen virtueel shoppen en irl-shoppen echter steeds kleiner. Ze introduceerde de Digital Sales Rooms. Shopware laat je je hierin een interactieve live-video starten voor klanten, waardoor ze dat advies en dat praatje alsnog met iemand hebben.

Het voordeel is dat je online winkel zo alsnog voelt als een offline winkel waar het gaat om het contact met iemand om te kijken wat die van de outfit vindt. VIP-klanten kunnen bijvoorbeeld zelfs privé-consultaties krijgen op een wat meer shopping-assistent-achtige manier en er kunnen tot slot ook speciale koopavonden in die Sales-kamers worden georganiseerd, waar je dan bijvoorbeeld alleen klanten treft met een klantenkaart van je winkel.

Klant en verkoper gelinkt

Volgens Shopware betekent deze virtuele kamer een wereld van verschil in bijvoorbeeld tijd: zowel de klant als de verkopers zijn minder tijd kwijt omdat ze snel met elkaar kunnen schakelen en het zoeken daarmee wordt verminderd. En uiteindelijk biedt deze manier van adviseren ook de helpende hand in het terugdringen van het aantal retouren en de niet zo duurzame manier waarop er vaak met dit soort dingen wordt omgegaan.

Shopware laat weten: “Met Digital Sales Rooms kun je niet alleen live evenementen organiseren. Je kunt het ook gebruiken om gepersonaliseerde presentaties voor je klanten te maken, die ze via een link kunnen openen wanneer ze maar willen, door stap voor stap door je vooraf voorbereide productpresentatie te klikken. Als ze een product leuk vinden, kunnen ze het meteen toevoegen aan hun favorieten of winkelmandje.”

Goed advies

Je verkopers kennen je winkel het beste en die kunnen een klant bijvoorbeeld adviseren welke witte top het beste bij de broek past die ze al van plan zijn om te kopen. Je verkopers weten wel hoe een bepaald product voelt, welk materiaal het is, welke lengte het heeft, en dat betekent dat ze ook die meerwaarde van ‘voelen’ aan de stof meebrengen. De klant doet het weliswaar niet zelf, ze kunnen wel op meer afgaan dan op alleen een statisch beeld van een kledingstuk.

In de toekomst is Shopware van plan om nog meer toe te voegen aan de winkelervaring. Zo wil het tracking mogelijk maken binnen de kamer, zodat je als verkoper een product presenteert en direct ziet waar een klant op gericht is. Ook werkt het aan mogelijkheden om klanten automatisch uit te nodigen voor de kamer, zodat ze worden verleid om een kijkje te nemen als er bijvoorbeeld iets nieuws te bekijken is.