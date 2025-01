De psychologie van influencers: hoe persoonlijkheidstraining hun merk sterker maakt

Tegenwoordig zijn er steeds meer bedrijven die inzetten op influencers en dat is ook niet gek aangezien hun bereik zeer groot kan zijn. Op deze manier hebben influencers een unieke positie ontwikkeling binnen de (marketing) wereld om een betrokken doelgroep te bereiken. Het simpelweg inzetten van een influencer is echter niet genoeg, het vereist meer dan dat. Het is namelijk belangrijk dat deze authentiek is waardoor volgers zich verbonden en begrepen voelen door de persoon. Daarom bespreken we in dit artikel hoe persoonlijkheidstrainingen kunnen helpen bij het verbeteren van deze authenticiteit.

Authentiek zijn: de kracht van zelfkennis

Zoals we hierboven al noemde is authenticiteit een echte succesfactor als we het hebben over influencer zijn. Achter het scherm heen lijkt het misschien makkelijker om je voor te doen als iemand anders, maar in werkelijkheid prikken volgers hier makkelijk doorheen. Het heeft dus niet zoveel zin om als influencer een soort façade op te houden, je kan beter jezelf zijn. Een persoonlijkheidstraining kan hierbij helpen met het blootleggen van je sterke en zwakke punten. Wie ben ik nu echt en wat wil ik uitstralen voor mijn volgers? Een voorbeeld van een persoonlijkheidstraining is bijvoorbeeld de Big Five of MBTI, waarin je leert welke eigenschappen jou uniek maken. Door meer zelfkennis te hebben kan je jezelf op een authentieke manier presenteren en ervaren volgers ook een continuïteit in de door jou gepresenteerde identiteit. Het is immers veel makkelijker jezelf te zijn dan iemand anders.

Omgaan met stress: mentale veerkracht in een digitale wereld

Als influencer lijkt je wereld vaak glamoureus, maar in werkelijkheid brengt het ook veel druk en stress met zich mee. Doordat je je leven deelt op het internet, zijn er ook veel verwachtingen of heerst bijvoorbeeld de constante angst om volgers te verliezen. Ook in dit geval kan een persoonlijkheidstest uitkomst bieden doordat het helpt met het begrijpen van je eigen stressreacties. Nadat je hier meer zicht op hebt kan je ook leren wat passende copingstrategieën zijn die je kunnen helpen je stress te verminderen. Een voorbeeld hiervan is dat iemand die extravert is vaak goed kan ontstressen door wat meer tijd voor zichzelf te pakken om zo zijn (sociale) batterij op te laden en stress te verminderen, Op deze manier ontwikkel je mentale veerkracht waardoor je niet te snel opgebrand raakt.

Effectieve communicatie: de sleutel tot betrokkenheid

Naast het leren beheersen van je stress en het begrijpen van je karakter, hangt het succes van een influencer ook af van je communicatievaardigheden. Persoonlijkheidstraining kan praktische handvatten bieden om deze vaardigheden te verbeteren. Een voorbeeld van zo een training is DISC, een model dat gedragsstijlen analyseert. Een influencer kan hieruit bijvoorbeeld leren hoe ze hun boodschap afstemmen op verschillende doelgroepen. Met deze vaardigheden leer je niet alleen je professionele relaties te verbeteren, maar het heeft ook voordelen voor je eigen emotionele connectie in je privéleven. Het voordeel van je eigen persoonlijkheid als influencer beter begrijpen is verder dat je een diepere en meer betekenisvolle connecties opbouwt met je publiek.

Fotocredits: Adobe Stock