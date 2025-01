We hebben inmiddels al 10 Doppers in de kast, 5 USB-sticks in de la en meer paraplu’s dan er ooit regen valt (zelfs deze maand). Het is tijd voor een nieuw jaar met nieuwe, originele relatiegeschenken. Dit zijn er volop! Dit zijn de leukste relatiegeschenken voor 2025.

Slippers

Gewoon een paar Havaianas kopen is niet waar we hierop doelen: je wil natuurlijk dat relaties stiekem reclame maken voor jouw bedrijf. Je kunt slippers bedrukken met jouw logo. Een leuk cadeau om de zomer in te luiden, zeker omdat je meerdere paren slippers prima kunt gebruiken, mocht je ze al hebben. Zo kun je ze standaard in je grote koffer leggen, bij de deur naar de tuin en misschien zelfs in de badkamer of in je strandtas.

Poncho

Poncho’s hebben als voordeel dat ze relatief goedkoop zijn, maar ook dat ze in allerlei kleuren beschikbaar zijn. Je kunt het ook luxer aanpakken en voor een regenjas gaan, maar de poncho steek je net even wat makkelijker in je tas. Zo steekt je klant of leverancier straks jouw merk in zijn tas. En als het regent, loopt hij of zij met jouw merk rond. Het voordeel is dat een poncho echt een gebruiksvoorwerp is. Bij een waterfles kopen mensen soms liever toch een variant die meer bij ze past, maar een poncho komt altijd van pas.

Gevulde kerstbal

Het is natuurlijk de tijd van kerst en daarbij kun je ook denken aan een gevulde kerstbal: eentje die bedrukt is met jouw logo erop, of een lieve kerstwens met het herkenbare lettertype van jouw bedrijf. Binnenin kun je dan kiezen voor chocolaatjes, of misschien zelfs een cadeaubon: het mooie is dat je ze overal mee kunt vullen, dus je kunt dit per relatie bedenken en voorbereiden. Eventueel zelfs met een persoonlijke boodschap erin.

Geurhanger

Veel Nederlanders hebben een auto en hoe fijn is het als die lekker ruikt? Je kunt een autogeurhanger laten maken met jouw bedrijfslogo erop. Zo zorgt jouw bedrijf voor een aangename geur onderweg en als je relatie in de file staat, ziet hij of zij jouw bedrijf en kom je toch weer even voorbij in gedachten. Het is ook nog eens een cadeautje dat door de brievenbus past, dus je kunt ze ook naar relaties opsturen. Je kunt vaak ook verschillende geuren kiezen, dus kies iets wat bij jouw bedrijf past.

Multi-USB-kabels

We hebben het al eerder getipt, maar dit blijft gewoon een gouden greep: oplaadkabels. Er zijn gadgets waarbij je meerdere uiteindes hebt, zoals lightning, USB-C, micro-USB en USB-A, waardoor je bepaalde apparaten of bijvoorbeeld een powerbank toch kunt gebruiken, ook al heb je niet de juiste oplaadkabel: nu heb je altijd meerdere kabeltjes tot je beschikking en dat is heel praktisch.

[Fotocredits – © Orxan – Adobe Stock]