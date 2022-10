​Check deze drie zaken regelmatig op je website

Ondernemers investeren vaak veel geld in het laten maken van een nieuwe en goede site. Maar ook particulieren die een bedrijfje of webshop starten naast hun huidige baan weten vaak niet hoe snel ze moeten investeren in een prachtige site. Niet zelden worden hier serieuze bedragen voor neergelegd met als resultaat een glimmend online plaatje. Maar dan komt vaak pas de grootste uitdaging; het onderhoud en de SEO.

Het bedrijf begint te lopen en mensen verliezen de eigen site uit het oog. Deze site wordt echter wel nog steeds bekeken door nieuwe klanten en bevat wellicht verouderde gegevens. Daarom zetten wij drie zaken op een rij die je écht regelmatig moet checken, op de lange termijn gaat het je ontzettend helpen.

1. SEO op orde

De duistere wereld van SEO is er ééntje waar nog steeds niemand precies de vinger op kan leggen. Wat er nu wel of niet allemaal van invloed is op de vindbaarheid van een website blijft gissen, maar zaken als een optimale websitesnelheid en het gebruik van een gedegen programma zoals WordPress zijn aangetoonde opties die het verbeteren. Kortom, check zelf regelmatig in Google hoe hoog jij staat en grijp in wanneer de resultaten snel dalen.

2. De inhoud

Alle prijzen stijgen, daar vertellen we waarschijnlijk niets nieuws mee. Wellicht stijgen de prijzen van jouw onderneming daarom wel mee. Zorg er dan ook voor dat de informatie op jouw website up-to-date is, waar het gaat om zaken als de tarieven die je hanteert. Je wilt niet een lager tarief moeten rekenen omdat je online info niet op orde is. Daarnaast is het goed om af en toe een blog of nieuwsbericht te plaatsen, de agenda bij te houden en ook de medewerkers die wel of niet bij je werken. Kortom, zorg dat de boel online klopt!

3. De laatste foefjes

De ontwikkelingen in de online wereld gaan enorm snel. Een site is daarmee ook in no-time verouderd. Door niet mee te gaan in de laatste ontwikkelingen, haken sommige klanten al snel af. Daarom is het aan te raden de laatste tools te integreren in je site. Zo zijn zaken als Google vertalen integreren in je site niet alleen goed voor de SEO maar is het ook een nieuwe ontwikkeling die uitstraalt dat jij met je tijd meegaat.

Kortom, wanneer jij bovenstaande zaken maandelijks checkt weet je zeker dat je online kwaliteit klopt met die van je offline kwaliteit aan diensten!

[Afbeelding © ktsdesign - Adobe Stock]