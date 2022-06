Bobex neemt Nederlandse sectorgenoot 'verbouwkosten' over

Bobex – één van de grootste vergelijkingssites voor offertes bij bouw- en renovatiebedrijven in de Benelux - neemt Verbouwkosten BV over. Met de acquisitie van dit Nederlandse bedrijf - één van de grootste klusnetwerken in de Benelux - versterkt Bobex zijn positie in Nederland en zijn leidende positie in de Benelux. Op Verbouwkosten.com kunnen consumenten terecht met al hun vragen over bouwen en renoveren. Bobex wil met deze derde overname in anderhalf jaar tijd nog meer inzetten op duurzame sectoren. Eerder dit jaar nam het bedrijf al het online renovatienetwerk SVH over en begin 2021 het Franse Renowizz.



Door prijzen te vergelijken op Bobex.nl kunnen bouwers en verbouwers veel kosten besparen op hun projecten, die kunnen oplopen tot 40 procent. Op het platform worden vraag en aanbod samengebracht op basis van verschillende criteria, zoals de beschikbaarheid van vaklieden, hun expertise en de behoeften en voorkeuren van de verbouwer. Deze kan daarnaast recensies en historische gegevens raadplegen.

Versterking marktpositie in Nederland

Bobex is sinds 2007 actief in Nederland. Aanvankelijk opereerde het met een Nederlandse franchise partner in Den Bosch, maar later werden deze activiteiten vanuit Brussel aangestuurd. Met de overname van Verbouwkosten.com krijgt Bobex met een kantoor in Den Bosch opnieuw vaste voet aan de grond in Nederland. Waar andere spelers in de markt zich doorgaans concentreren op kleinere klussen, is Bobex ook het adres voor grotere projecten, zoals de plaatsing van zonnepanelen en andere installaties. Ook gaat het van oorsprong Belgische bedrijf zich in Nederland richten op het mede faciliteren van de energietransitie. Dit doet het door zijn netwerk van vaklieden in te zetten voor activiteiten als het plaatsen van warmtepompen en het isoleren van woningen.

Met ruim vier miljoen unieke bezoekers per jaar is Verbouwkosten.com een toonaangevende speler in Nederland. “Het team digitale marketeers uit Den Bosch beschikt over een enorme expertise op het gebied van online content en advies over bouwprojecten in en rond het huis”, vertelt Jean-Louis Van Marcke, oprichter en CEO van Bobex. “Elke maand weten meer dan 300.000 Nederlandse en 60.000 Vlaamse bezoekers hun weg te vinden naar dit online platform. Dankzij deze overname kunnen wij een stap verdergaan en hen ook offertes op maat bieden voor hun bouwprojecten. Door deze verticale integratie kunnen wij ons netwerk van duizenden vakmensen inzetten voor nog meer projecten.”