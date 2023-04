​Beleggen in crisistijd

Het is onrustig in de wereld. Dat is ook te merken op de beurzen. De oorlog in Oekraïne en de hardnekkige inflatie maakten 2022 tot een teleurstellend jaar voor veel beleggers. Maar 2023 begon weer optimistisch, al lees je regelmatig over waarschuwingen voor een recessie. Hoe moet je daar als belegger mee omgaan? En is dit wel een goed moment om te beleggen?



Een beleggingsplan



Angst en onrust zijn factoren waar een belegger zich eigenlijk niet door moet laten leiden. De vermogenscoaches van Finner hameren erop dat je in een beleggingsplan vastlegt waarom je belegt, voor welk doel en ook welke risico’s je bereid bent om daarbij aan te gaan. Als je daar van tevoren goed over hebt nagedacht, is het onnodig om je door de waan van de dag te laten leiden. De veiligheid van je beleggingen worden voor het grootste deel bepaald door de kaders in dit beleggingsplan. Zie je beleggingsplan als kompas in de storm waarop je moet koersen.

Stijgende koersen zijn fijn, maar correcties doen pijn. Die moet je kunnen incasseren en de focus houden op de lange termijn. Finner is een vergelijkingssite voor beleggers, hun vermogenscoaches wijzen erop dat grote wereldgebeurtenissen maar beperkt impact hebben op de aandelenbeurzen. De waan van de dag waait namelijk ook weer snel over. Gemiddeld noteert de S&P500 een jaar na een grote geopolitieke gebeurtenis 7,8% hoger. En vergeet niet, beleggen doe je voor de lange termijn, zodat er ook tijd is om schommelingen op te vangen. Beleggen voor de korte termijn is juist heel risicovol. Finner raadt een termijn van 10 tot 15 jaar aan om je beleggingsdoel te realiseren.

Het perfecte instapmoment?



Het heeft eigenlijk ook geen zin om te wachten op het perfecte instapmoment, omdat niemand de toekomst kent en niemand dus weet wanneer het juiste moment daar is. Mogelijk vraag je je dan af of beleggen eigenlijk wel veilig is. Beleggen gaat altijd met zekere risico’s gepaard, maar die kun je beperken door goed te spreiden met beleggen. Dat spreiden kan over verschillende soorten beleggingen, waarbij de ene categorie een dip in de andere kan opvangen. Periodiek beleggen is ook een vorm van spreiden in de tijd. Daarmee beperkt een belegger het risico van een slechte timing. Door steeds een bedrag in te leggen, wordt de aankoopprijs gemiddeld.

Het risicoprofiel geeft aan welke risico’s je bereid bent te nemen met je vermogen. En het bepaalt ook de beleggingen waarin je geld wilt steken. Bij elk profiel past een andere verhouding van beleggingen. Beleg je via vermogensbeheer, dan stelt de vermogensbeheerder samen met jou een profiel op en belegt vervolgens volgens dit profiel. Jaarlijks bekijkt hij samen met jou of je je nog steeds op je gemak voelt met het gekozen risicoprofiel. En merk je dat je onrustig wordt in een crisistijd? Dan is dat een signaal om nog eens goed naar je plan en je risicoprofiel te kijken. Zo kom je als belegger sterker uit een crisis.

Vind je het te spannend om het allemaal zelf te doen op de beurs? Kies dan voor vermogensbeheer. Ervaren vermogensbeheerders nemen dan de beslissingen voor je uit handen. Op finner.nl kun je meer dan 150 partijen vergelijken, ook op hun beleggingsbeleid. Dat helpt om een betrouwbare partij te vinden die je geld veilig belegt - in goede en slechte tijden!

[Fotocredits © Phongphan Supphakank - Adobe Stock]