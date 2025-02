Bakker Bart en #spon Influencer Marketing: een smakelijke match

Bakker Bart slaat de handen ineen met #spon Influencer Marketing om in 2025 heel Nederland te laten zien waar je heen moet als de trek toeslaat. Of het nu tijd is voor ontbijt, lunch of gewoon iets lekkers tussendoor – Bakker Bart wordt dé bestemming. Met een slimme inzet van influencers op Instagram en TikTok zorgen ze ervoor dat niemand nog om een vers belegd Bartje heen kan.

Een goede mix

Samen met #spon zet Bakker Bart in op een krachtige mix van grote influencers als ambassadeurs en een team van PR-influencers die maandelijks smakelijke content serveren. Van verrassende smaaktests tot exclusieve behind-the-scenes bij Bakker Bart – deze samenwerking zorgt voor een constante stroom aan content waar je trek van krijgt en Bakker Bart helpt om nog dichter bij de doelgroep te komen.

Koen Dulfer, co-founder van #spon Influencer Marketing: “Met deze samenwerking laten we zien hoe krachtig influencer marketing kan zijn in de foodbranche. We brengen beleving en storytelling samen om van Bakker Bart de eerste plek te maken waar je aan denkt als je trek hebt.”

Cootje Loogman, Marketing Manager van Bakker Bart: “Influencer marketing is een logische volgende stap in onze mediamix. Zo zorgen we ervoor dat nog meer mensen trek krijgen in Bakker Bart—op elk moment van de dag!“

Vers broodje

Met deze samenwerking versterkt Bakker Bart zijn positie als dé plek voor iedereen die op zoek is naar een lekker en vers broodje, op elk moment van de dag. Houd Instagram en TikTok in de gaten voor een jaar vol smakelijke inspiratie!