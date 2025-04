AI-consultancy Rewire opent nieuw hoofdkantoor in voormalige Amstel Brouwerij

AI is geen experiment meer, maar strategie

Rewire is in korte tijd uitgegroeid tot een van de meest toonaangevende AI-consultancybedrijven in Nederland. Met klanten als KPN, Nike, ASML en ABN AMRO begeleidt het bedrijf organisaties bij het integreren van AI in hun strategie, processen en cultuur.

Volgens CEO Wouter Huygen is de fase van losse dashboards en pilots voorbij: “Organisaties zoeken geen experiment meer, maar verankering. Niet alleen in technologie, maar ook in gedrag, processen en besluitvorming.”

Dat betekent ook dat de aanpak van Rewire verder gaat dan technologie. De kracht zit in het begeleiden van verandering – inclusief leiderschap, structuur en training – om AI écht onderdeel te maken van de dagelijkse praktijk.

Een nieuwe kijk op consultancy

Waar traditionele consultancy vaak van buitenaf adviseert, kiest Rewire voor een geïntegreerde aanpak. De teams werken intensief samen met klanten aan de praktische toepassing van AI: van strategieontwikkeling tot implementatie en interne training.

Het nieuwe hoofdkantoor ondersteunt die filosofie. Het is ontworpen als een plek waar samenwerking wordt gestimuleerd en waar ruimte is voor leren, ontmoeten en creëren. Geen klassieke boardroomcultuur, maar openheid en beweging.

“De keuze om een historisch gebouw als dit te renoveren was spannend, maar het past veel beter bij wie we zijn dan een anoniem kantoorpand op de Zuidas,” aldus Huygen.

AI in Nederland: groei met nuance

Dat AI aan terrein wint in Nederland is duidelijk. Organisaties zoeken naar manieren om efficiënter te werken, maar ook om strategisch wendbaarder te worden. Tegelijk groeit het besef dat technologie alleen niet genoeg is.

Rewire speelt in op die behoefte met onder meer de GAIN Academy, een intern platform voor AI-leiderschap en praktijkgerichte trainingen voor klanten én medewerkers. Zo wordt kennisontwikkeling net zo belangrijk als de technologie zelf.