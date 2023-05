Zoom in een Mercedes E-klasse ziet er erg goed uit

Als het echt in de agenda niet uitkomt, dan weet je wat er gebeurt: ‘we doen de call wel even in de auto’. Nu kun je dan gewoon bellen, wat nu vooral gebeurt, maar Mercedes maakt het mogelijk om een Zoom -videocall te doen in de auto. En dat ziet er heel professioneel uit.

Vloggen in de auto

Het klinkt raar om te kijken naar hoe iemand in de auto zit, maar eigenlijk zijn we daar allang aan gewend. Menig YouTube-vlog is opgenomen vanuit een auto (denk aan de Chewbacca Mom) en James Corden heeft vorige week zijn laatste Carpool Karaoke ooit gemaakt. We zijn het heel gewend om mensen zichzelf constant te zien filmen, dus waarom dan niet in de auto? Zeker in het zakenleven zijn er veel ceo’s die constant onderweg zijn en die daar veel baat bij hebben.

Vandaar dat Mercedes heeft besloten om Zoom toe te voegen aan zijn Mercedes-Benz E-klasse. De luxe bolide heeft het nu nog niet, maar het komt er wel aan. Er is alvast een demo verschenen op TikTok die er zeer goed uitziet. Het idee is dat Zoom op het scherm van de middenconsole te zien is en dat er voorin een camera is die alle zetels van de auto filmt. Zo is iedereen die in de auto zit te zien. Je kunt vervolgens videomeetings houden met enorm scherp beeld, zo laat de TikTok-video zien (zie hierboven, zie je geen video, kijk dan hier).