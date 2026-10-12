De Autosalon van Parijs staat dit jaar in het teken van elektrische mobiliteit, slimme technologie en de groeiende invloed van Chinese autofabrikanten. Zeekr doet daar nog een schepje bovenop. Het premiummerk van Geely Auto Group presenteert hier zijn nieuwe luxe vlaggenschip, de Zeekr 9X, met 897 pk. Ook de populaire 7X krijgt een flinke technische upgrade en dankzij een nieuwe samenwerking met AirConsole kunnen inzittenden binnenkort games spelen op het infotainmentscherm.

Zeekr is nog niet zo lang actief in Europa, maar het merk groeit in hoog tempo. Tijdens de Autosalon van Parijs 2026 maakt de fabrikant voor het eerst zijn opwachting. En dat gebeurt op een moment waarop de Europese activiteiten behoorlijk in de lift zitten.

Volgens Zeekr steeg het aantal Europese leveringen in de eerste negen maanden van 2026 met 200 procent ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Wereldwijd heeft Zeekr sinds de eerste leveringen in oktober 2021 inmiddels meer dan 930.000 auto's afgeleverd. Het Europese aanbod groeide in drie jaar tijd van twee naar vijf modellen.

De belangrijkste onthulling is zonder twijfel de Zeekr 9X . Een grote, luxueuze SUV die met zijn prestaties, technologie en prijskaartje duidelijk een ander publiek aanspreekt dan de betaalbare elektrische modellen die we bij veel andere Chinese merken zien.

Zeekr 9X: bijna 900 pk en een prijskaartje van €123.000

Met de Zeekr 9X begeeft het merk zich nadrukkelijk in het hoogste segment van de automarkt. De nieuwe SUV is ontworpen als een luxe vlaggenschip waarin prestaties, comfort en geavanceerde technologie samenkomen.

De 9X is overigens niet volledig elektrisch. Zeekr kiest voor een bijzonder krachtige plug-in hybride aandrijflijn die het merk Super Hybrid noemt.

Het systeem levert maximaal 897 pk. Daarmee accelereert de grote SUV in slechts 4,1 seconden van 0 naar 100 km/u. De topsnelheid bedraagt 240 km/u.

Dat zijn cijfers die je eerder verwacht bij een sportwagen dan bij een grote SUV met zes zitplaatsen en drie zitrijen.

Toch draait de 9X niet alleen om snelheid. Dankzij een grote batterij kan de auto volgens de fabrikant maximaal 179 kilometer volledig elektrisch rijden . Het gecombineerde bereik bedraagt maximaal 737 kilometer.

Voor een plug-in hybride is dat elektrische bereik opvallend groot. Wie thuis of op het werk kan laden, zou daarmee veel dagelijkse ritten volledig elektrisch kunnen afleggen. De benzinemotor blijft beschikbaar voor langere afstanden.

De Nederlandse vanafprijs bedraagt €123.000 rijklaar voor de Ultra AWD-uitvoering met zes zitplaatsen. De auto kan inmiddels worden besteld en de eerste leveringen staan gepland voor januari 2027.

Een plug-in hybride die in 9,5 minuten kan snelladen

Misschien nog interessanter dan het vermogen is de laadtechnologie van de 9X. Zeekr heeft de SUV gebouwd rond een 900V-architectuur. Daardoor ondersteunt de auto DC-snelladen met maximaal 330 kW.

Volgens de fabrikant kan de batterij onder optimale omstandigheden in ongeveer 9,5 minuten van 10 naar 80 procent worden opgeladen.

Dat is bijzonder snel voor een plug-in hybride. Bij veel bestaande modellen in deze categorie is snelladen helemaal niet mogelijk of ligt het maximale laadvermogen aanzienlijk lager.

Met deze technologie probeert Zeekr de voordelen van elektrisch rijden te combineren met de flexibiliteit van een verbrandingsmotor.

De opgegeven laadprestaties zijn wel afhankelijk van omstandigheden zoals de batterijtemperatuur, de beschikbare laadcapaciteit en de laadstatus.

Binnenin lijkt de 9X bijna op een luxe lounge

Waar de prestaties van de 9X indrukwekkend zijn, wil Zeekr vooral met het interieur het verschil maken.

De fabrikant gebruikt onder meer Nappaleder, met de hand gepolijst Noord-Europees hout en een kristallen draaiknop. Daarmee probeert het merk de uitstraling van traditionele luxeauto's te combineren met moderne technologie.

De auto heeft zes afzonderlijke zitplaatsen verdeeld over drie rijen. Zowel de eerste als de tweede zitrij beschikt over verwarming, ventilatie en massagefuncties.

Ook zijn er elektrisch verstelbare beensteunen aanwezig en beschikt de auto over een slimme koelkast die zowel kan koelen als verwarmen. Een andere opvallende voorziening is de bioscoopmodus. Met één druk op de knop verandert het interieur dan in een entertainmentruimte.

Voor de geluidsbeleving werkt Zeekr samen met het Britse audiomerk Naim. Het speciaal ontwikkelde audiosysteem beschikt over maar liefst 32 luidsprekers, verdeeld over de drie zitrijen.

Zeekr wil hiermee duidelijk maken dat luxe tegenwoordig niet alleen draait om materialen en afwerking, maar ook om digitale ervaringen.

Zes schermen en twee Snapdragon-chips

De Zeekr 9X beschikt over een uitgebreide digitale cockpit die wordt aangestuurd door twee Qualcomm Snapdragon 8295-chips. Deze processors verzorgen de rekenkracht voor zes schermen met hoge resolutie.

Vooraan bevinden zich twee grote schermen en een digitaal instrumentarium. Daarnaast beschikt de bestuurder over een augmented-reality head-updisplay, dat relevante informatie in het gezichtsveld projecteert.

Voor de passagiers achterin is er een scherm dat vanuit het dak naar beneden kan klappen. Ook is er een uitneembaar scherm dat als afstandsbediening kan worden gebruikt. Alle schermen maken gebruik van Zeekr OS HMI 5.0.

Het systeem moet ervoor zorgen dat meerdere functies tegelijkertijd kunnen draaien zonder merkbare vertraging. Denk aan navigatie voor de bestuurder, entertainment voor passagiers en het bedienen van klimaat- en comfortfuncties. Zo wordt de auto steeds meer een rijdend digitaal platform.

NVIDIA en LiDAR voor geavanceerde rijassistentie

Ook op het gebied van rijassistentie zet Zeekr zwaar in op technologie. De 9X krijgt een LiDAR-sensor die in het dak is geïntegreerd. Deze sensor kan de omgeving in drie dimensies in kaart brengen en werkt samen met andere sensoren en camera's.

De verwerking van deze gegevens gebeurt met behulp van NVIDIA DRIVE Thor, een krachtig computerplatform dat speciaal is ontwikkeld voor geavanceerde voertuigsystemen. De technologie ondersteunt verschillende rij- en parkeerfuncties.

Zeekr introduceert begin 2027 in Duitsland Highway Navigation on Assist. Dit systeem ondersteunt de bestuurder tijdens snelwegritten.

Later, in de zomer van 2027, moet in Frankfurt ook City Navigation on Assist beschikbaar komen. Zo wil Zeekr de rijassistentie uitbreiden naar complexere stedelijke verkeerssituaties. De functies worden vervolgens via software-updates op afstand geleidelijk in andere Europese markten geïntroduceerd.

Het gaat hierbij om rijassistentiesystemen, niet om volledig autonoom rijden. De bestuurder blijft verantwoordelijk voor de controle over het voertuig.

Een auto die zich automatisch aanpast aan het wegdek

De Zeekr 9X beschikt daarnaast over een zogenoemd AI Digital Chassis. Dit systeem gebruikt sensoren en rekenkracht om de rijomstandigheden te analyseren en de instellingen van het onderstel daarop af te stemmen.

Daarbij worden onder meer de besturing, remmen en verschillende chassisfuncties op elkaar afgestemd. Volgens Zeekr kan de technologie in de toekomst zeven verschillende terreinomstandigheden herkennen. Die functionaliteit wordt via software-updates verder uitgebreid.

Een andere bijzondere functie is Run-Flat Driving. Deze technologie moet de auto onder extreme omstandigheden bestuurbaar houden, bijvoorbeeld wanneer twee banden aan dezelfde zijde lek raken. Zeekr noemt zelfs een scenario waarbij dit gebeurt op een nat wegdek bij 120 km/u.

Dat is een opmerkelijke veiligheidsclaim, die vooral laat zien hoe ver fabrikanten tegenwoordig gaan bij het ontwikkelen van actieve veiligheidssystemen.

Vernieuwde Zeekr 7X: meer bereik en tot 680 pk

Naast de nieuwe 9X presenteert Zeekr in Parijs ook de volledig vernieuwde 7X. Deze elektrische SUV is inmiddels het succesvolste Europese model van het merk. Wereldwijd zijn er meer dan 200.000 exemplaren gebouwd. De nieuwe versie krijgt verschillende technische en visuele verbeteringen.

De belangrijkste verandering zit in de aandrijflijn. De vernieuwde 7X biedt maximaal 627 kilometer rijbereik en een vermogen tot 680 pk. Ook de laadtechnologie is verbeterd. De auto maakt gebruik van een 800V-architectuur en ondersteunt snelladen met maximaal 450 kW.

Volgens Zeekr kan de batterij onder ideale omstandigheden in slechts 10,5 minuten van 10 naar 80 procent worden opgeladen. Dat maakt de 7X op papier een van de opvallendere elektrische SUV's als het om laadsnelheid gaat.

Nieuwe camera's, radars en een aangepast interieur

De vernieuwde 7X krijgt een rijassistentiesysteem dat is gebaseerd op technologie van Bosch. Het systeem gebruikt zeven camera's en drie radars en ondersteunt onder meer adaptieve cruisecontrol en verschillende parkeerfuncties.

Parkeren kan onder andere via het centrale scherm of met bediening op afstand. Binnenin heeft Zeekr de middenconsole vernieuwd. Aan de buitenkant zijn de voor- en achterbumpers aangepast.

Vanaf het eerste kwartaal van 2027 komen bovendien twee nieuwe carrosseriekleuren beschikbaar: Glacier Silver en Mystic Lilac. Ook verschijnen er nieuwe ontwerpen voor de 21-inch lichtmetalen velgen.

De Nederlandse vanafprijs van de Core-uitvoering blijft €53.990. De Long Range kost voortaan €58.990 en de Privilege €65.990. Voor deze twee uitvoeringen betekent dat een prijsverhoging van €2.000.

De eerste exemplaren van de vernieuwde 7X worden in het eerste kwartaal van 2027 aan klanten geleverd.

Gamen in je Zeekr dankzij AirConsole

Leuk is ook de samenwerking tussen Zeekr en N-Dream, het bedrijf achter AirConsole. Dit gamingplatform maakt het mogelijk om videogames rechtstreeks op het infotainmentscherm van een auto te spelen.

Daarvoor is geen aparte spelcomputer of controller nodig. Gebruikers scannen een QR-code met hun smartphone en kunnen die vervolgens als controller gebruiken.

Het concept kennen we al van andere auto's waarin AirConsole beschikbaar is. Het is vooral bedoeld voor momenten waarop de auto geparkeerd staat, bijvoorbeeld tijdens het wachten bij een laadstation.

In Parijs kunnen bezoekers de technologie zelf uitproberen op de stand van Zeekr. De fabrikant wil AirConsole tegen het einde van 2026 uitrollen naar geselecteerde Europese modellen.

De dienst wordt onderdeel van het Zeekr Connected Premium-pakket, waarvoor een abonnement nodig is. Het is opnieuw een voorbeeld van hoe autofabrikanten software en entertainment steeds belangrijker maken. De auto is niet langer uitsluitend een vervoermiddel, maar ontwikkelt zich ook tot een plek waar digitale diensten een steeds grotere rol spelen.

Zeekr groeit in Europa met 200 procent

De presentatie in Parijs komt op een belangrijk moment voor Zeekr. Het merk meldt dat de Europese leveringen tussen januari en september 2026 met 200 procent zijn gestegen ten opzichte van dezelfde periode in 2025.

Daarbij moet wel worden aangetekend dat Zeekr nog relatief nieuw is in Europa. Een sterke procentuele groei zegt daardoor niet automatisch iets over het absolute verkoopvolume.

Toch is de uitbreiding indrukwekkend. Zeekr is inmiddels actief in 22 Europese landen, waaronder Nederland, België, Duitsland, Frankrijk, Italië en Spanje. Het merk wil zijn Europese dealernetwerk eind 2026 uitbreiden tot 200 locaties.

Volgens Lothar Schupet, CEO van Zeekr Europe, verwachten klanten in het premiumsegment steeds meer van hun auto's. Niet alleen op het gebied van prestaties, maar ook als het gaat om technologie, afwerking en digitale mogelijkheden.

Met de 9X wil Zeekr laten zien dat het op al die terreinen kan concurreren met gevestigde luxemerken.

Chinese automerken richten zich steeds nadrukkelijker op luxe

De opkomst van Chinese autofabrikanten in Europa werd aanvankelijk vooral gekoppeld aan betaalbare elektrische auto 's. Maar merken als Zeekr laten zien dat de ambities veel verder reiken.

Met de 9X richt Zeekr zich op automobilisten die bereid zijn meer dan een ton uit te geven aan een nieuwe auto. Het merk probeert hen te overtuigen met uitzonderlijke prestaties, uitgebreide technologie en een luxueus interieur.

Daarmee betreedt Zeekr een markt waarin Europese fabrikanten traditioneel sterk vertegenwoordigd zijn. Het verschil is dat Zeekr veel functies standaard aanbiedt die bij andere luxemerken vaak onderdeel zijn van kostbare optiepakketten.

Tegelijkertijd moet het merk nog bewijzen dat het ook op langere termijn kan concurreren op gebieden zoals service, betrouwbaarheid, restwaarde en merkbeleving. Voor kopers in het hoogste segment zijn dat minstens zo belangrijke factoren als acceleratiecijfers en schermformaten.

Zeekr laat in Parijs zien waar de premiumauto naartoe gaat

De aanwezigheid van Zeekr op de Autosalon van Parijs 2026 draait uiteindelijk om meer dan twee nieuwe auto's. Met de 9X laat het merk zien hoe het de toekomst van luxe mobiliteit voor zich ziet: krachtige hybride aandrijflijnen, extreem snel laden, digitale cockpits en uitgebreide rijassistentie.

De vernieuwde 7X laat ondertussen zien hoe snel de ontwikkeling van volledig elektrische auto's doorgaat. Een bereik van 627 kilometer, maximaal 680 pk en een laadtijd van iets meer dan tien minuten zijn cijfers die enkele jaren geleden nog uitzonderlijk waren.

En met de komst van AirConsole wordt opnieuw duidelijk dat software en entertainment steeds belangrijker worden in moderne auto's. Voor de Nederlandse markt wordt het vooral interessant om te zien hoe Zeekr zich de komende jaren ontwikkelt. De technologie en specificaties zijn veelbelovend, maar uiteindelijk moeten de auto's zich ook op de weg bewijzen.

Eén ding staat na de presentatie in Parijs vast: Zeekr wil niet alleen meedoen in het Europese premiumsegment, maar gevestigde luxemerken rechtstreeks uitdagen.