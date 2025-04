Zeekr 7X: zeker een SUV om te overwegen

Het rijden

Deze auto ziet er niet alleen goed uit, hij zit heerlijk en er is veel aanpasbaar om je rit nog comfortabeler te maken. Via het scherm kan je je ideale zitpositie instellen, al is de dichtsbijzijnde stand van het stuur voor mijn gevoel nog net iets te ver: maar dat is niet gek voor een SUV. Als je het stuur dichterbij wil hebben, dan is de Zeekr 001 waarschijnlijk meer iets voor je. Daar kan je een veel sportievere zithouding bereiken.

Waar ik meer fan van ben is de in hoogte verstelbare vering. Die is handig om de auto lager te kunnen zetten als je in- of uitlaadt, maar ook als je juist gaat offroaden. Hij kan 70 milimeter in hoogte veranderen en dat doet hij snel. Op de snelweg is dat wat lager voor een beter rijbereik, terwijl het offroad juist wat hoger mag om de onderzijde van de auto te sparen bij ruig terrein.

Dit is een van de weinige auto’s waarin we daadwerkelijk een groot verschil voelden in de standen van het onderstel: comfort, normaal of sport. Ook de gasreactie en de stuurbekrachtiging hebben diezelfde modi. Maar zelfs in zijn strakste, meest sportieve stand gaat de voorkant toch nog een beetje zoeken bij het vol intrappen van het gaspedaal. Jammer, dat had van mij net zo strak gemogen als het uiterlijk van deze Chinese reus.