Je zou denken dat het tegenwoordig met zonnepanelen veel slimmer is om je auto altijd overdag op te laden: dat is immers wanneer de zon schijnt. Toch wordt er door sommige energie-experts afgeraden om de komende maanden veel overdag te laden. Een interessante kwestie, maar waarom?

Niet in de herfst overdag laden

Waar het in de zomer heel logisch is om ‘s middags te laden, daar is dat in het najaar helemaal niet zo vanzelfsprekend dat dat voordelig is. De opbrengst van de zon is veel minder in de herfst, terwijl het qua windproductie in de herfst vaak heel lekker gaat. Alleen die windproductie zorgt juist dat er in de nacht een groter aanbod is aan stroom. Uit het verleden blijkt dat in oktober, november, december en januari vooral ‘s nachts laden voordelig is. Als je een auto zes uur laadt op 11 kW (66 kWh), dan is het verschil soms 4,88 euro en dat is vrij veel voor één keer laden: 40 procent maar liefst.

Helaas zijn je zonnepanelen er een beetje voor spek en bonen in de late herfst en winter, want ze leveren veel minder elektriciteit dan in de zomer. Je kunt er op echt winterse dagen niet eens een beetje een elektrische auto mee laden. Kortom, kies er liever voor om tussen november en februari in de nacht te laden, tussen 2.00 en 5.00. Doordeweeks tenminste, want het weekend lijdt hier minder onder, omdat kantoren en fabrieken dan iets minder aanwezig zijn.

Minder buiten, meer binnen

En dan speelt er nog iets mee: overdag in de zomer zijn veel mensen buiten vanalles aan het doen, en niet zozeer thuis veel energie aan het gebruiken. Met het weer van de laatste dagen is buiten zijn allesbehalve fijn, dus zitten mensen meer binnen waardoor ze ook meer energie gebruiken, naast dat veel mensen hun huis ook volop verwarmen en dat bijvoorbeeld soms met elektrische kachels doen.